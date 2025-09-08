Vamos iniciar uma conversa

Garantimos que cada passo seja guiado pela inspiração e cada decisão, fundamentada em informações sólidas.

A energia é a força que une tudo, e nosso novo nome, S&P Global Energy, simboliza essa conexão poderosa. Com a Inteligência Essencial que você confia, fazemos uma promessa: conectar nossos recursos de forma intuitiva e acessível, garantindo que você tenha sempre à mão os dados que espera do líder em inteligência de energia.

Recursos

Oferecemos clareza em um ambiente em constante transformação através de nossas quatro competências fundamentais:

S&P Global Energy Platts para precificação e notícias

S&P Global Energy CERA para pesquisa e consultoria

S&P Global Energy Horizons para expansão e sustentabilidade energética

S&P Global Energy Events para colaboração do setor