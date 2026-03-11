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S&P CAPITAL IQ PRO
자본시장 및 금융기관을 위한 확장된 원자재 인텔리전스.
에너지의 미래는 단순하지 않습니다. 전환 속도도, 에너지원도, 지역별 양상도 모두 다릅니다. 이에 S&P Capital IQ Pro는 자본시장 및 금융기관 고객을 위해 에너지·원자재 전반을 하나의 플랫폼에서 통합적으로 제공합니다.
Capital IQ Pro에서 이제 S&P Global Energy의 독점 뉴스와 리서치를 만나보세요. 글로벌 에너지·원자재 밸류체인을 아우르는 콘텐츠를 제공합니다. AI 기반 Document Intelligence 툴로 수천 건의 아티클과 리포트에서 핵심 인사이트를 추출하고, 산업·시장 아웃룩, 가격 전망, 지정학적 분석을 통해 시장 변화에 선제적으로 대응하세요.
더 많은 산업 인텔리전스가 순차적으로 추가될 예정입니다. 고객의 니즈에 맞춰 계속 진화하는 Capital IQ Pro를 기대해 주세요.
Document Intelligence 툴을 통해 신규 산업 리포트와 뉴스를 효율적으로 탐색·분석하고 핵심 내용을 추출하세요. 공시(Filings), 실적발표 자료(Transcripts), 뉴스(News), 투자 리서치(Investment Research) 등 텍스트 기반 콘텐츠 전반을 지원합니다.
AI 기반 어시스턴트 ChatIQ로 자연어 질문에 대한 즉각적인 답변을 받아보세요. 재무 하이라이트, 전략적 이니셔티브, 성장 동인 등 확장된 산업 커버리지 전반에 걸친 인사이트를 제공합니다.
에너지, 화학, 농업 등 원자재 시장과 주요 산업을 아우르는 속보 및 단독 뉴스 커버리지를 확인하세요.
포트폴리오 또는 관심 목록에 등록된 기업의 최신 뉴스와 기업·자산·거래에 대한 전문가 작성 리서치 리포트로 최신 동향을 파악하세요.
농업, 에너지, 화학 시장 또는 해당 섹터 기업 포트폴리오에 영향을 미치는 실시간 업데이트를 놓치지 마세요.
Document Intelligence 툴을 통해 신규 산업 리포트와 뉴스를 효율적으로 탐색·분석하고 핵심 내용을 추출하세요. 공시(Filings), 실적발표 자료(Transcripts), 뉴스(News), 투자 리서치(Investment Research) 등 텍스트 기반 콘텐츠 전반을 지원합니다.
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