에너지의 미래는 단순하지 않습니다. 전환 속도도, 에너지원도, 지역별 양상도 모두 다릅니다. 이에 S&P Capital IQ Pro 는 자본시장 및 금융기관 고객을 위해 에너지·원자재 전반을 하나의 플랫폼에서 통합적으로 제공합니다.

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더 많은 산업 인텔리전스가 순차적으로 추가될 예정입니다. 고객의 니즈에 맞춰 계속 진화하는 Capital IQ Pro를 기대해 주세요.