S&P Capital IQ Pro는 여러분이 늘 신뢰해온 깊이 있고 폭넓은 고품질 데이터를 그대로 제공하며, 이제 AI 기술로 업무 방식을 혁신합니다. 리서치를 간소화하고, 반복 작업을 자동화하며, 핵심 인사이트를 즉시 확인하세요. 여러분의 니즈가 변화할 때마다 CIQ Pro가 함께합니다.
Capital IQ Pro는 이제 금융기관을 위한 글로벌 에너지 및 원자재 공급망을 다루는 독점 뉴스와 리서치를 제공합니다. AI 기반 Document Intelligence 도구를 활용하여 수천 건의 기사와 보고서에서 새로운 인사이트를 추출하세요. 업계 및 시장 전망, 가격 예측, 지정학적 인사이트를 활용하여 한발 앞서 나가세요.
상세한 정보를 위해 해당 양식을 기입해주시기 바랍니다.