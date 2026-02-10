2026년 AI 전략을 가속화하는 10가지 인사이트

AI는 2025년에도 핵심으로 자리했으며, 기업들이 2026년을 준비하는 가운데 주요 트렌드로 부각되고 있습니다. AI 도구가 급증하면서 리더들은 선택의 어려움을 겪고 있고, AI 도입은 여전히 관리 효율성에 집중되어 있으며, 에이전트 AI에 대한 관심이 높아지고 있음에도 휴먼-인-더-루프 모델이 여전히 표준으로 남아 있습니다. 기업들은 점점 더 자체 개발보다는 솔루션 구매를 선택하고 있으며, 리스크, 비용, "섀도우 AI"등의 이슈를 관리하기 위해 거버넌스를 강화하고 있습니다. 실질적 AI 성과를 위해서는 고품질 데이터 관리가 여전히 필수입니다.