한국 증권사, AI 기반 리테일 투자 인사이트 도입 사례

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Blog — Apr. 18, 2026
THE CLIENT
본 사례의 고객사는 한국 내 지역 기반 증권사로, 투자은행 부문을 운영하고 있습니다.
THE USER
플랫폼 내 주요 사용자는 상품 기획자(Product Owner)와 관리자(Product Manager)로, 리테일 투자 서비스의 전략 수립과 운영을 담당합니다.
2025년 S&P Global Market Intelligence Data & Research 팀이 서울에서 개최한 리테일 세미나를 계기로, 해당 지역 증권사의 AI팀과 본격적인 협업이 시작되었습니다. 세미나 이후 고객사는 AI 기반 인사이트를 활용한 리테일 투자 서비스 혁신에 높은 관심을 보였으며, 여러 차례 미팅을 통해 S&P Global의 다양한 데이터셋과 실제 서비스에 적용 가능한 통합 방안을 함께 모색했습니다.
본 증권사는 기존 국내 증권사와 달리, 리테일 투자자 대상 데이터 기반 투자 인사이트를 자체적으로 연구·개발하는 전담 조직을 갖추고 있습니다. 미국 주식 시장에서는 이미 대형 기술주 투자가 포화된 상황에서, 회사 네트워크와 관계 데이터를 활용해 투자자들이 새로운 성장 기업을 발굴할 수 있도록 차별화된 서비스를 목표로 삼았습니다.
이를 위하여 Business Relationships, Business Relationships Analytics, Company Relationships, Company Intelligence, Visible Alpha, Key Developments 등 다양한 S&P Global 데이터셋을 도입하였으며, 데이터 샘플 리뷰와 트라이얼을 통해 실제 데이터 품질과 활용성을 검증한 뒤 최종 구독을 결정하였습니다.
이번 협업을 통해 S&P Global Market Intelligence의 다양한 데이터셋을 통합, 기업 간 네트워크와 관계 정보를 리테일 투자 서비스 내에 실시간으로 제공하고, AI가 자동으로 설명과 인사이트를 생성할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 리테일 투자 인사이트의 신뢰도, 깊이, 해석력을 획기적으로 높였습니다.
|플랫폼 내 맥락 정보 제공: 투자 플랫폼 화면에서 실제 기업 간 관계 및 주요 참조 데이터를 직관적으로 보여주어, 투자자들이 기업 연결 구조와 시장 맥락을 한눈에 파악할 수 있습니다.
|AI 기반 인사이트 및 시그널 제공: S&P Global의 방대한 데이터셋을 기반으로, 주가 변동의 원인, 기업 간 연관성, 테마별 투자 아이디어 등을 AI가 자동으로 분석·요약해 제공합니다. 이를 통해 투자자들은 단순 수치나 뉴스가 아닌, 실질적 비즈니스 관계에 기반한 통찰을 얻을 수 있습니다.
해당 증권사는 데이터 기반 혁신 콘텐츠로 리테일 시장에서 차별화를 꾀하고 있었지만, 기존에는 뉴스 중심의 단편적인 연관 분석에 의존해 관련 종목을 추천해 왔습니다. 이 방식은 분석의 깊이와 신뢰성, 그리고 대규모 서비스 확장 측면에서 분명한 한계가 있었습니다. S&P Global의 회사 네트워크 및 질적 데이터셋을 도입·통합함으로써 다음과 같은 도입 효과를 얻었습니다.
|AI 투자 신호의 해석력 및 신뢰도 대폭 향상: 실제 기업 관계를 기반으로 한 네트워크 설명이 더해져, AI가 생성하는 투자 신호와 추천의 신뢰성이 크게 높아졌습니다.
|사용자 참여 및 경험 강화: 구조화된 기업/비즈니스 관계 데이터를 바탕으로, 투자자들이 본인과 연관성 높은 종목을 쉽고 직관적으로 탐색할 수 있게 되어 플랫폼 내 체류 시간과 재방문율이 증가했습니다.
|테마별 종목 탐색 기능 고도화: 주제 태그(Topic Tags)를 활용해 투자자 개개인의 관심사에 맞는 종목을 자동 추천, 테마 중심의 투자 경험을 제공합니다.
해당 증권사는 기존에 글로벌 및 국내 커버리지가 우수한 경쟁사 펀더멘털 데이터셋을 사용하고 있었으나, 리테일 투자 서비스 고도화에는 한국 기업 데이터의 품질과 깊이가 무엇보다 중요했습니다. 유사한 기업 관계 정보는 다른 금융 데이터 플랫폼에서도 제공되지만, 라이선스 및 재배포 제한으로 인해 리테일 플랫폼 내 제품화와 서비스 확장에 큰 제약이 있었습니다.
S&P Global Market Intelligence 데이터셋은 콘텐츠 구조, 사용 편의성, 그리고 리테일 투자 서비스에 최적화된 통합 적합성에서 경쟁사 대비 명확한 강점을 보였습니다.
회사 네트워크 데이터셋은 구조가 복잡해, 데이터 해석과 특정 관계 검증에 많은 기술적 과제가 있었습니다. 하지만 S&P 솔루션 아키텍트 팀의 현장 중심 지원으로, 고객사의 기술적 궁금증을 신속하게 해결하고 실제 서비스 구현까지 성공적으로 마무리할 수 있었습니다.
이번 협업은 AI 기반 리테일 투자 콘텐츠 혁신을 모색하는 국내외 증권사에 강력한 벤치마크 사례로 자리 잡았습니다. S&P의 회사 네트워크 데이터는 단순 데이터 제공이 아닌, “왜, 어떻게 기업이 연결되는지”를 설명하는 해석 레이어로 활용되어 AI 투자 인사이트의 신뢰도와 가치가 크게 높아졌습니다. 향후에도 해당 증권사는 Alpha Signals 등 추가 데이터셋을 도입해, 리테일 투자자 중심의 AI 콘텐츠 기능과 서비스 범위를 지속적으로 확대할 계획입니다.
This article was published by S&P Global Market Intelligence and not by S&P Global Ratings, which is a separately managed division of S&P Global.