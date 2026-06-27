신뢰성 높은 데이터와 AI 도구를 활용해 은행의 Credit Memo 작성을 신속하고 정확하게 지원

과제

신용 리스크 관리팀 구성원들은 신용 판단이나 거래 구조 분석에 들어가기 전, 연차보고서, 신용 리서치, 거시경제 정보, 뉴스, 주요 시장 동향 등을 확인하고 정리하는 데 많은 시간을 사용하고 있었습니다. 해당 팀은 더 많은 시간을 분석 자체에 집중하고 거래를 보다 신속하게 평가하기 위해 AI 솔루션 활용을 검토했습니다. 이상적으로는 다음과 같은 기능도 필요했습니다.

신뢰할 수 있는 데이터 소스에 쉽게 접근하고, 정보 수집·요약·인사이트 정리에 소요되는 시간을 줄일 수 있을 것.

리서치 보고서와 뉴스 등 비정형 정보도 반영해 주요 재무지표의 추세와 변동 요인을 파악할 수 있을 것.

재무제표 등 내부 보유 정보와 활용 가능한 기타 소스의 정보를 함께 사용할 수 있을 것.

신용분석에 유용한 인사이트를 신속히 추출하고, 애널리스트가 즉시 검토할 수 있는 초안을 몇 분 안에 작성할 수 있을 것.

규제가 엄격한 환경에서도 근거가 명확하고 감사 대응 가능한 내용을 작성할 수 있을 것.

애널리스트가 편집 및 최종 확인 권한을 유지하고, 최종 판단을 통제할 수 있을 것.

데이터, 결론, 애널리스트 판단 간의 관계성을 명확히 제시할 수 있을 것.

이러한 기본 요건에 더해, 도입할 솔루션은 해당 은행의 고유한 거래상대방 리스크 평가 방식을 충실히 반영할 수 있도록 높은 수준의 사용자 정의 기능을 제공해야 했습니다.. 해당 팀은 S&P Global Market Intelligence(이하 Market Intelligence)가 신용분석 관련 전문성과 풍부한 데이터로 높이 평가받고 있다는 점을 인식하고 있었으며, Market Intelligence의 AI 관련 이니셔티브에 대해 자세히 논의하기로 했습니다.

솔루션

Market Intelligence는 오랫동안 AI 관련 이니셔티브를 추진해 왔으며, 선도적인 기술 파트너와 협력해 혁신을 확장하고 데이터 제공 역량을 고도화하며 금융 워크플로우에 AI를 구현해 왔습니다. Market Intelligence의 전문가들은 S&P Global의 고도화된 신용분석 전문성과 신뢰할 수 있는 데이터에 기반해 Credit Memo를 신속하고 대규모로 작성할 수 있는 새로운 AI 기능인 Credit Memo Builder™를 소개했습니다. 이 기능을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.