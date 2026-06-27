신뢰성 높은 데이터와 AI 도구를 활용해 은행의 Credit Memo 작성을 신속하고 정확하게 지원

S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Case Study — June 27, 2026
고객사:
유럽에 본사를 둔 대형 글로벌 은행
사용 부서:
신용 리스크 관리팀
프라이빗 크레딧은 글로벌 금융시장에서 점점 더 큰 비중을 차지하고 있습니다.1 금융위기 이후 강화된 규제를 배경으로 전통적인 은행을 대신해 비은행 금융기관(NBFI)이 중견·중소기업 대출의 주요 공급자로 부상했습니다. 은행들이 다시 적극적으로 대출 기회를 확보하려는 상황에서, 크레딧 애널리스트는 보다 짧은 시간 안에 더욱 효율적으로 거래를 평가해야 합니다. 이를 위해서는 신속한 신용도 평가를 가능하게 하면서도, 은행업계의 엄격한 규제 요건을 고려해 충분한 포괄성과 감사 대응력을 갖춘 데이터와 업무 프로세스가 필요합니다.
한 대형 글로벌 은행의 신용 리스크 관리팀은 Credit Memo 작성 과정이 매우 수작업 중심이며 많은 시간이 소요된다는 과제를 안고 있었습니다. 이에 따라 해당 팀은 신뢰할 수 있는 메모를 빠르고 정확하게 작성할 수 있는 AI 솔루션의 가능성을 검토하기 시작했습니다.
1. "Private Credit: The Rising ‘Defaults’, S&P Global Market Intelligence, August 4, 2025
신용 리스크 관리팀 구성원들은 신용 판단이나 거래 구조 분석에 들어가기 전, 연차보고서, 신용 리서치, 거시경제 정보, 뉴스, 주요 시장 동향 등을 확인하고 정리하는 데 많은 시간을 사용하고 있었습니다. 해당 팀은 더 많은 시간을 분석 자체에 집중하고 거래를 보다 신속하게 평가하기 위해 AI 솔루션 활용을 검토했습니다. 이상적으로는 다음과 같은 기능도 필요했습니다.
이러한 기본 요건에 더해, 도입할 솔루션은 해당 은행의 고유한 거래상대방 리스크 평가 방식을 충실히 반영할 수 있도록 높은 수준의 사용자 정의 기능을 제공해야 했습니다.. 해당 팀은 S&P Global Market Intelligence(이하 Market Intelligence)가 신용분석 관련 전문성과 풍부한 데이터로 높이 평가받고 있다는 점을 인식하고 있었으며, Market Intelligence의 AI 관련 이니셔티브에 대해 자세히 논의하기로 했습니다.
Market Intelligence는 오랫동안 AI 관련 이니셔티브를 추진해 왔으며, 선도적인 기술 파트너와 협력해 혁신을 확장하고 데이터 제공 역량을 고도화하며 금융 워크플로우에 AI를 구현해 왔습니다. Market Intelligence의 전문가들은 S&P Global의 고도화된 신용분석 전문성과 신뢰할 수 있는 데이터에 기반해 Credit Memo를 신속하고 대규모로 작성할 수 있는 새로운 AI 기능인 Credit Memo Builder™를 소개했습니다. 이 기능을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
|
|
기업별 고유 요구사항에 따라 유연하게 맞춤 설계할 수 있는 Credit Memo
|
Credit Memo Builder™는 전용 템플릿과 메모 구성안을 제공하며, 가이드 기반의 프롬프트 입력을 통해 사용자가 Credit Memo의 구성과 내용을 쉽게 조정할 수 있도록 지원합니다.
또한 보다 복잡한 맞춤화에도 세심하게 대응해, 개별 보고 요건이나 추가 분석 니즈에 맞춘 조정을 지원합니다.
|
|
보다 빠르고 스마트한 엔드투엔드 메모 작성
|
Credit Memo Builder™는 자동 생성되는 초안과 재사용 가능한 메모 요약을 신속하게 제공합니다.
S&P Global의 AI 지원 데이터세트를 활용해 정보 수집, 요약, 인사이트 추출에 필요한 시간을 줄입니다. 대상 데이터에는 산업 보고서, 크레딧 리서치, 뉴스, 재무제표뿐 아니라 기업의 신용 리스크를 종합적으로 평가하는 RiskGauge Scores와 S&P Global Ratings의 신용등급 등 전문 데이터도 포함됩니다.
아울러 기업 내부 보유 데이터도 안전하게 업로드하여 메모 전체 또는 특정 섹션 단위로 활용할 수 있습니다.
|
|
신뢰할 수 있는 S&P Global 데이터 기반
|
AI에는 방대한 데이터뿐 아니라 일관성 있고 설명 가능하며 충분히 가공·확장되어 워크플로우에 직접 통합할 수 있는 정보가 필요합니다. S&P Global의 데이터는 다음과 같은 특성을 갖추고 있습니다.
|
|
철저한 투명성과 설명 가능성
|
Credit Memo Builder™는 신용분석 관련 데이터를 신속하게 추출하고 주요 요인과 판단 근거를 명확히 제시합니다. 이를 통해 누락이나 버전 차이를 줄이고 운영상 리스크 감소에 기여합니다.
|
|
Analyst-in-the-Loop 기반의 프로세스 관리
|
AI가 필요한 정보를 수집해 메모 내 해당 섹션에 배치하는 역할을 수행하는 한편, 애널리스트는 전체 스토리와 각 섹션을 검토하고 필요에 따라 보완, 요약, 다른 자료와의 통합을 수행할 수 있습니다.
|
|
결과 검증을 지원하는 기능
|
Credit Memo Builder™를 통해 정보의 수작업 검증 부담을 최소화할 수 있습니다. 애널리스트는 다음을 수행할 수 있습니다.
신용 리스크 관리팀은 Market Intelligence의 데이터를 활용한 Credit Memo Builder™의 표준 기능을 통한 메모 생성 역량을 높이 평가했습니다. 내부 보유 문서와 자체 데이터를 추가하고, 애널리스트의 프롬프트를 통해 특정 기업의 리스크 평가를 심층적으로 수행할 수 있다는 점도 긍정적으로 받아들였습니다. 품질을 저하시키지 않으면서 작업 시간을 크게 줄일 수 있을 뿐 아니라, Market Intelligence 전문가와 협력해 솔루션을 세부적으로 맞춤화하고 활용 가능한 분석 기능을 최대한 이끌어낼 수 있다는 점에도 가치를 느꼈습니다.
해당 팀은 특히 다음과 같은 점에도 가치를 느꼈습니다.