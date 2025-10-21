在IMO谈判陷入停滞之际，石油和LNG在与绿色船用燃料的较量中赢得胜利

业内人士称，由于国际海事组织（IMO）新的脱碳规则前景未明，化石燃料可能继续成为航运能源的首选，而这将以低碳燃料为代价。

该联合国机构“净零框架”的支持者原本希望，这一监管举措能够启动该行业从传统的以石油为基础的燃料向甲醇或氨等温室气体排放强度低得多的燃料进行能源转型。

但IMO成员国本月早些时候投票将该框架的采纳推迟一年，参与谈判的人士表示，其实施可能会改期至本十年末——若最终能够成行的话。

丹麦海事管理局首席顾问 Thomas Blomgren-Hansen 表示：“此次延迟实际上将导致文本重开，因为需要修订日期”，因为根据国际法，该法规在采纳后16个月才能生效。

Blomgren-Hansen在领英上表示：“这可能导致全面重新谈判，使整个协议面临风险，并将转型进一步推迟更长时间。”

标普全球大宗商品估计，2024年全球船用燃料结构中，以石油为基础的燃料占97%，其次为液化天然气（LNG），占2%。

拟自2028年起对船用燃料的温室气体（GHG）排放定价的IMO新规，旨在缩小传统燃料与可持续燃料之间的价格差距。

据普氏船用燃料成本计算器，9月份新加坡最常见的船用燃料品种——0.5%硫燃料油——加注到船的月均价格为483.73美元/吨；相比之下，LNG为579.17美元/吨超低硫燃料油（VLSFO）当量，含24%废食用油甲酯的B24生物船燃为691.92美元/吨（VLSFO当量），而100%可持续甲醇为1,897.44美元/吨（VLSFO当量）。

许多业内人士表示，尽管成员国将有机会改进该框架的设计，但国际海事组织（IMO）推迟采纳的决定已令航运和船用燃料公司在推进低碳转型方面面临不确定性。

嘉吉航运负责人Jan Dieleman在10月21日的全球海事论坛上表示：“有鉴于此……我能理解为什么人们不愿在净零燃料上加码。”

推迟采纳

今年4月，欧盟成员国、新加坡、巴西及其他一些国家以63票对16票通过了新规则，但根据IMO的监管程序，该规则仍需被正式采纳。

美国、俄罗斯、委内瑞拉以及一些中东产油国则维持对该框架的反对立场，称其附带惩罚性高的碳成本、过于严苛的脱碳要求，并对过渡燃料消费者不利。

在分歧较大的情况下，沙特阿拉伯提议推迟采纳该框架，其动议获得了微弱多数的支持，支持者包括中国、印度，以及一些在4月份就已支持该动议的主要船旗国，如巴拿马和利比里亚。

尽管欧盟要求采纳该IMO法规，希腊和塞浦路斯——这两个位列全球顶级船东国之列的欧盟成员国——在推迟表决中选择弃权。

希腊航运部长Vassilis Kikilias在投票后表示，该框架“对待LNG燃料不公平”，很可能对全球贸易造成严重扰动并引发通胀。

根据秘书长Arsenio Dominguez的说法，IMO成员国将继续制定实施指南，以解决对该框架的关切，包括碳收入将如何使用以及温室气体（GHG）的生命周期评估方法学。

Dominguez对GMF表示：“框架已经到位，我们需要做的是制定指南。我们暂停的是采纳本身，而不是进一步的工作。”

船级社DNV估计，按照当前的法规设计，LNG可能会在本十年交替之际成为不合规燃料，但IMO成员国理论上可以通过设定较低的默认排放因子来延长其使用。

咨询公司Vespucci Maritime首席执行官Lars Jensen表示：“与完全绿色燃料相比，LNG的相对竞争力又得到了一次提升。”并称由于该框架推迟采纳，绿色燃料生产的投资逻辑存在更大的不确定性。

展望

LNG与石油基燃料相比可将排放减少20%-30%，其支持者表示，配备LNG动力的船舶在低碳燃料广泛可得时，可转用生物LNG或e-LNG以实现深度脱碳。

SEA-LNG的一份声明称：“甲烷路径目前是实现全球海运业脱碳的唯一务实、现实且可扩展的解决方案。”该行业协会旨在推广船用LNG，其成员包括壳牌和道达尔能源。

在推迟表决后，SEA-LNG表示，该协会将在来年与其他各方合作，“继续开展有意义的、科学的研究，以支持IMO的关键工作”。

在SEA-LNG委托的一项最新研究中，Rystad Energy估计，2024年LNG船用燃料从井到罐的温室气体强度为每兆焦耳13.9克二氧化碳当量，而2019年为每兆焦耳18.8克二氧化碳当量。

但一些业内人士表示，IMO法规是否会被采纳，可能取决于地缘政治，而非其内容本身。

美国威胁支持IMO法规的国家，称将对其采取包括签证限制、制裁、港口禁令和收费在内的措施；与此同时，美国总统唐纳德·特朗普屡次质疑气候变化的存在，这与联合国科学家的观点相悖。

Bunker Holding公共事务总监Maria Skipper Schwenn在领英上表示：“我们今天所处的世界与几年前相比已经大不相同。我认为，可以公平地说，反对者的理由与航运几乎没有什么关系。”