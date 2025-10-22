在制裁风险之下，印度在非洲和拉丁美洲找到新的柴油买家

由于即将生效的欧盟制裁威胁切断与欧盟的贸易联系，印度正将不断增加的柴油出口转向非洲和南美洲。

2022年，当欧盟暂停进口大部分俄罗斯原油及成品油、在柴油供应上形成真空时，印度帮助重绘了全球石油贸易格局。同时，印度炼厂成为俄罗斯原油的机会型买家，如今这些原油被大批量加工后再运往欧洲。

这是一项有意为之的政策漏洞，旨在避免切断俄罗斯供应并引发全球价格飙升。然而，2025年7月，欧盟宣布了一项重大政策改革，承诺禁止进口由俄罗斯原油炼制的燃料。欧盟还制裁了俄资拥有的印度Vadinar炼厂，这是一座日处理能力达40万桶的大型设施，并承诺在其第19轮制裁方案下进一步打击第三国买家。

该重大政策变化势将再次改写全球石油流向——要么迫使印度调整其原油采购，要么为其炼油产品寻找新的买家。尽管最近印度政府通过私下承诺方式向美国总统唐纳德·特朗普作出了保证，官员们迄今仍在采购俄油问题上态度强硬。

根据标普全球Commodities at Sea数据，该国正迅速多元化其炼油产品出口，这可能预示着一旦制裁于2026年1月生效将出现的局面。

新的出口去向

据CAS数据，印度9月向巴西出口约21万桶/日的柴油/轻柴油，创2022年1月以来新高，较8月水平跃升至三倍。巴西轻柴油进口中，印度的市场份额从8月的10%飙升至10月的75%。

不断增长的船货量也转向了西非和东非市场，而这些市场近期大部分供应依赖俄罗斯和中东。

8月，印度向西非出口近17万桶/日柴油/轻柴油，创历史新高。10月，其向东非市场出货约16万桶/日，再创历史纪录。

一位因未获授权而不便公开发言、专注西非市场的成品油交易员表示：“印度正大举进入非洲市场。”

标普全球大宗商品的石油分析师William Oneil表示，巴西可能成为改道印度柴油的可行长期去向，他认为制裁生效后，继续自俄罗斯进口将是最可能的选项。

他说：“他们也完全可能把货量转向富查伊拉等调和/储存枢纽。此举的可行性似乎取决于欧盟对制裁文本字面规定的严格执行程度。”

非洲市场份额

这一变化加速了印度柴油流向的近期转变，近年来其正逐步转向非洲。

根据CAS数据，欧洲在印度出口量中所占份额按年度计算持续下滑，2023年曾达到36%的峰值。2024年，西北欧和地中海约占印度出口量的30%，而2025年迄今，该占比已降至仅19%。

与此同时，流向非洲的出口份额上升。2023年的占比为29%，而2025年迄今已接近40%。

西非的价格信号使印度柴油生产商的套利机会保持吸引力。10月21日，标普全球大宗商品旗下普氏对低硫柴油STS Lome的估价为661美元/吨，较作为欧洲基准的ICE LSGO估价高出18美元/吨。

近几个月，非洲贸易的繁荣与俄罗斯出口的下降同时出现。在该国大多数主要炼油设施遭受密集的乌克兰无人机袭击后，俄罗斯出口大幅收缩。

制裁风险

出口格局的重组令市场持续猜测欧盟进口禁令实施后贸易流向将如何定型，而这取决于印度、中国和土耳其的国家层面策略以及执法力度。

经过数月关于如何执行这些措施的猜测后，欧盟于10月16日发布了其政策的新指南，将证明原油来源的责任置于进口商身上。

希望向欧洲出口油品的炼油厂预计将被要求提供将俄罗斯原油与其他替代原油流隔离的证据，或证明至少60天内未加工过俄罗斯原油。

Fuel EU合作伙伴国家和原油净出口国将被豁免原产地保证要求，但交易商仍认为这些措施将如何执行存在持续的不确定性。

根据CAS数据，在截至10月21日的30天内，印度进口了约5,820万桶源自俄罗斯的原油，占印度原油总进口量的36%。