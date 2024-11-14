印度的石油进口战略在特朗普时代可能不会出现巨大转变

分析师和贸易消息人士告诉标普全球大宗商品，在唐纳德•特朗普新政府的任期内，印度不太可能减少购买俄罗斯原油，但可能会探索与美国签订更多长协进口合同和在储存方面的合作。

他们补充说，这个南亚国家的需求高达85%依赖进口，该国已承诺继续从最便宜的来源购买石油，以满足其不断增长的需求，而俄罗斯石油因具有吸引力的折扣而属于这一类别。

标普全球大宗商品南亚石油研究负责人Abhishek Ranjan表示："印度一直表明立场，只要有机会就购买更便宜的原油，我预计美国不会以低于俄罗斯石油的价格提供其典型原油。因此，发生急剧转变的可能性较小。"

根据标普全球大宗商品旗下普氏的数据，8月俄罗斯乌拉尔原油相对即期布伦特原油的平均折价为12.129美元/桶，9月为12.30美元/桶，10月为12.189美元/桶，在窄幅内波动。

新加坡研究咨询公司Asia Decoded的董事兼首席经济学家Priyanka Kishore说："保持低石油进口费用是印度政府的一个重要优先事项，以折扣价购买俄罗斯石油有助于实现这一目标。我认为印度不会改变这一立场，除非市场形势发生变化。"

美国份额下降

1-9月期间，印度平均进口170万桶/日的俄罗斯原油，使这个非欧佩克产油国成为印度最大的供应国。根据标普全球Commodities at Sea（CAS）的数据，美国是第五大供应国，在同期内供应21.5万桶/日。

Synergy Consulting石油和天然气业务董事总经理Rajat Kapoor表示："从包括印度石油部长和外交部长在内的政府官员最近的声明来看，印度似乎不会回避在可预见的未来继续购买俄罗斯原油。"

2021年第一季度，美国原油在印度的份额上升到高达15%。美国对印度出口的原油大部分为轻质原油，主要是WTI原油，2021年前近50%供应给信实工业。

然而，根据CAS的数据，自俄乌冲突爆发以来，印度采购的美国石油已经落后，俄罗斯原油目前占印度进口的40%以上。

标普全球大宗商品预计，随着美国原油巩固其在欧洲的地位，短期内美国在印度原油进口总量中的份额将保持在5%-6%的范围内。

Ranjan补充说："最近廉价俄罗斯原油的供应已经将市场从美国原油转移到其他原油品种。值得注意的是，Reliance炼油厂以及许多其他印度炼油厂拥有高复杂性指数，允许在这些原油品种之间相对容易地转换。因此，从美国原油转向俄罗斯原油相对容易。"

他补充说："然而，如果对俄罗斯原油的制裁收紧或价格走势有利于美国原油，印度可能会恢复增加从美国的进口，尽管在我们的基本情景下，这种可能性似乎较小。"

寻找新市场

一些印度炼油业人士表示，在特朗普政府任期内，美国原油产量可能会继续增长。

一位炼油业消息人士说："目前，美国原油在欧洲很容易找到市场。印度石油需求增长前景广阔，美国肯定会加紧努力，抢占更大的市场份额。但这在很大程度上取决于价格。"

多位炼油业消息人士表示，印度一直主要以现货方式购买美国石油，但随着美国产量增加，双方可能会越来越多地探索签订长协的可能性。

业内人士表示，如果特朗普兑现其竞选承诺，加大力度阻止俄乌冲突，俄罗斯石油将再次开始流向欧洲，全球石油流动图可能会发生变化。

咨询公司Alvarez and Marsal的高级主管Tushar Tarun Bansal表示："在当前的俄乌冲突中，从全球和大宗商品贸易的角度来看，印度一直采取中立立场。"

Bansal补充说："市场普遍预计，特朗普将推动达成一项限制或结束冲突的协议。这可能会导致更多俄罗斯石油流入全球市场，尽管现阶段确切的轮廓、途径和最终结果远未明朗。这可能给明年第一季度和第二季度的石油市场带来悲观信号。"

标普全球大宗商品预计，2024年普氏即期布伦特原油平均价格为81美元/桶，但目前市场依然动荡。尽管中东局势持续紧张和其他不确定性，标普全球大宗商品预计2025年普氏即期布伦特原油价格将降至70美元出头/桶，原因是欧佩克+和非欧佩克+产油国预计产量将增加，加上全球石油需求增长低迷。

探索储存关系

消息人士称，与美国在储存领域的合作也是一种可能性。

几年前，印度与美国就应急原油储备方面的合作进行过讨论，其中包括可能购买美国石油并将其储存在美国战略石油储备中，并在必要时运往印度，但该计划一直没有推进。

印度石油行业的一位消息人士说："印度可能会在储存方面探索一些新的合作，其中也可能包括美国将石油储存在印度的洞库中。"

阿联酋ADNOC是目前唯一在印度洞库中储存石油的海外公司，这些洞库归印度战略石油储备有限公司所有。