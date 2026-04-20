고전압 배터리 예측은 모델 단위의 공급망 및 기술 데이터베이스로서 전기 자동차 구동용 배터리에 대한 상세한 가시성을 제공하며, 화학적 성질, 아키텍처 및 설계를 중심으로 과거 1개년부터 향후 12년의 전망치까지 고전압 배터리 시스템의 발전 양상을 추적합니다.

실제 차량 프로그램을 토대로 설계되어 셀, 모듈, 팩 및 BMS를 포함하는 전체 배터리 시스템 스택을 포괄하며, 소재, 구성 및 성능에 관한 심층적인 분석을 제공하고, 배터리 설계의 결정이 비용, 효율, 공급망 및 장기적 경쟁 우위에 미치는 영향에 대해 명확하고 실질적인 이해를 도모합니다.

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