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고전압 배터리 예측은 모델 단위의 공급망 및 기술 데이터베이스로서 전기 자동차 구동용 배터리에 대한 상세한 가시성을 제공하며, 화학적 성질, 아키텍처 및 설계를 중심으로 과거 1개년부터 향후 12년의 전망치까지 고전압 배터리 시스템의 발전 양상을 추적합니다.
실제 차량 프로그램을 토대로 설계되어 셀, 모듈, 팩 및 BMS를 포함하는 전체 배터리 시스템 스택을 포괄하며, 소재, 구성 및 성능에 관한 심층적인 분석을 제공하고, 배터리 설계의 결정이 비용, 효율, 공급망 및 장기적 경쟁 우위에 미치는 영향에 대해 명확하고 실질적인 이해를 도모합니다.
샘플을 확인하고 이 정보가 귀하의 계획에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면 양식을 작성하십시오.
전체 배터리 시스템 스택에 걸친 종합적인 가시성.
전 세계 경량 차량에 탑재된 고전압 배터리
셀, 모듈, 팩 및 배터리 관리 시스템(BMS)을 포괄하는 범위
실제 차량 프로그램에 직결된 모델 단위의 상세 데이터
실제 차량 일정에 맞춘 장기적인 전망
업무 방식에 맞춰 설계된 인사이트
기술, 공급망 및 자본 조달 계획 전반에 걸친 확신 있는 의사결정.
고전압 배터리 예측 샘플은 지역 및 기술별 모델 단위 배터리 속성에 대한 프리뷰를 제공하며, 배터리 설계 결정과 차량 프로그램 및 장기 예측 간의 직접적인 상관관계를 제시합니다.
샘플을 확인하시려면 양식을 작성해 주십시오.