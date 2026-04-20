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High Voltage Battery Forecastは、モデル単位でEVバッテリーの技術とサプライチェーンを詳細に把握できるデータベースです。過去の基準年から将来12年間を見据え、高電圧バッテリーシステムの進化を化学系／アーキテクチャ／設計の観点から一貫して追跡できます。
実際の車両プログラムを基盤として構築されており、セルやモジュールからパックおよびBMSに至るまで、バッテリーシステム全体を網羅しています。これにより、材料・構成・性能に関する深いインサイトを提供するとともに、バッテリー設計の選択がコストや性能、サプライチェーン、長期的な競争力にどのような影響を与えるかについて、明確で実行可能な理解を提供します。
サンプルをご希望の方はフォームにご入力ください。計画策定への活用方法をご確認いただけます。
.バッテリーシステム全体を網羅する包括的な可視性
世界のライトビークルに搭載される高電圧バッテリーをカバー
セル／モジュール／パック／バッテリーマネジメントシステム（BMS）全体を網羅
実際の車両プログラムに直接紐づくモデルレベルの詳細データ
実際の車両開発スケジュールに即した長期的な展望
業務フローにフィットするインサイト
技術／サプライチェーン／設備投資計画において、確信を持った意思決定を実現
High Voltage Battery Forecastのサンプルでは、地域別・技術別に整理されたモデルレベルのバッテリー属性をご確認いただけます。バッテリー設計の意思決定が、車両プログラムや長期予測とどのように結び付けられているかをご覧いただけます。
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