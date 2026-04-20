High Voltage Battery Forecastは、モデル単位でEVバッテリーの技術とサプライチェーンを詳細に把握できるデータベースです。過去の基準年から将来12年間を見据え、高電圧バッテリーシステムの進化を化学系／アーキテクチャ／設計の観点から一貫して追跡できます。

実際の車両プログラムを基盤として構築されており、セルやモジュールからパックおよびBMSに至るまで、バッテリーシステム全体を網羅しています。これにより、材料・構成・性能に関する深いインサイトを提供するとともに、バッテリー設計の選択がコストや性能、サプライチェーン、長期的な競争力にどのような影響を与えるかについて、明確で実行可能な理解を提供します。

サンプルをご希望の方はフォームにご入力ください。計画策定への活用方法をご確認いただけます。