Escuche: Riesgo Político y Posicionamiento Global en Latinoamérica - Episode 13

En este episodio, Diego conversa con Marcelo García, Analista Político y Director de las Américas en Horizon Engage sobre riesgo político y posicionamiento global en Latinoamérica. El análisis abarca países como México, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Chile y otras economías de la región, explorando los factores que determinan su nivel de riesgo político y su papel en el escenario internacional.

Marcelo profundiza en cómo las alianzas estratégicas, los acuerdos comerciales y las tendencias globales influyen en la estabilidad y proyección de la región. Además, examina la manera en que la dinámica política interna y las relaciones exteriores configuran las oportunidades de crecimiento y el posicionamiento de Latinoamérica en un contexto global cada vez más complejo.

Créditos:

Anfitrión/Autor: Diego Castells

Productor/Editor: Diego Castells, Patrick Moroney

Publicado con la Asistencia de: Rosario Quesada