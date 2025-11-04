Escuche: Riesgo Político y Posicionamiento Global en Latinoamérica - Episode 13

S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
En este episodio, Diego conversa con Marcelo García, Analista Político y Director de las Américas en Horizon Engage sobre riesgo político y posicionamiento global en Latinoamérica. El análisis abarca países como México, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Chile y otras economías de la región, explorando los factores que determinan su nivel de riesgo político y su papel en el escenario internacional.
Marcelo profundiza en cómo las alianzas estratégicas, los acuerdos comerciales y las tendencias globales influyen en la estabilidad y proyección de la región. Además, examina la manera en que la dinámica política interna y las relaciones exteriores configuran las oportunidades de crecimiento y el posicionamiento de Latinoamérica en un contexto global cada vez más complejo.
Más Contenido de S&P Global:
[Podcast]: Mapping Political Volatility: Elections, Unrest and Instability in Key Regions
[Investigación]: Global Economic Outlook: October 2025
[Podcast]: ¿Cómo Impacta la Incertidumbre Global a las Economías de Latinoamérica?
Créditos:
Anfitrión/Autor: Diego Castells
Productor/Editor: Diego Castells, Patrick Moroney
Publicado con la Asistencia de: Rosario Quesada
Content Type
Location