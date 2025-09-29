Escuche: Tendencias Emergentes en el Riesgo Crediticio de América Latina - Episode 12

S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
En este episodio de "Horizontes de Latinoamérica", Diego presenta a Isabella Vallory y Ana Laura García, expertas en riesgo crediticio de S&P Global Market Intelligence. Juntas, abordan las tendencias más relevantes que impactan la región, incluyendo la macroeconomía, la inteligencia artificial, y el cambio climático.
Isabella destaca cómo las tensiones globales afectan la economía local y la importancia de la inteligencia artificial en la automatización de procesos de riesgo crediticio. Además, se discute el papel estratégico de Latinoamérica en la transición energética y la reciente actualización de las metodologías de calificación de riesgo, que permiten una mejor comprensión del entorno económico local.
Más Contenido de S&P Global:
[Página Web]: Riesgo Crediticio
[Reporte]: Panorama Económico para Mercados Emergentes 4T de 2025
[Podcast]: ¿Cómo Impacta la Incertidumbre Global a las Economías de Latinoamérica?
Créditos:
No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P).
Content Type
Theme
Location