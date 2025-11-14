采访：日本MOL在LNG航运与脱碳方面面临地缘政治阻碍

日本的商船三井（Mitsui O.S.K Lines，简称MOL）的社长兼首席执行官Takeshi Hashimoto在近日接受普氏（Platts，隶属于标普全球大宗商品）采访时表示，由于地缘政治动荡，该航运集团的LNG航运业务和脱碳战略正面临更多挑战。

欧盟在5月以MOL支持俄罗斯能源贸易为由，制裁了MOL的三艘LNG运输船，但在7月，这些船被移出名单，当时比利时方面称其已收到“坚定承诺”，这些船不会被用于运输来自亚马尔（Yamal）和北极LNG 2（Arctic LNG 2）项目的货物。

由于担心供应中断，西方当局尚未对亚马尔项目实施制裁，该项目在俄乌冲突之前投产。相较之下，北极LNG 2是一个新项目，已被美国和英国制裁，并面临欧盟实施的贸易限制。

Hashimoto对普氏表示：“尽管我们的船舶所载的是欧盟并未制裁的亚马尔货物，我们的船舶却突然被指定为制裁对象。”

他补充说：“其他同样运输亚马尔货物的航运公司并未受到制裁。我们认为这是不公平的……在不尊重既定规则的情况下实施制裁，可能会给国际航运和全球贸易造成障碍。”

Hashimoto还表示，欧盟可能认为由于存在需求，将亚马尔货物运往欧洲是可以接受的，但“亚洲目前也有需求，也需要来自俄罗斯的LNG”。

MOL运营着100多艘LNG运输船，其中有7艘用于运输亚马尔LNG货物，包括3艘破冰船，这些破冰船专用于北极地区的作业（该项目位于北极地区）。此外，该公司还拥有一艘运输船，用于运输俄罗斯太平洋萨哈林2号LNG货物。

然而，Hashimoto表示，在俄乌冲突达成和解、制裁规则更加明朗之前，与俄罗斯LNG项目再达成任何新的航运协议都是“不可能的”。

俄罗斯今年迄今已出口2,610万吨LNG，其中向欧盟国家出口1,200万吨、向中国出口630万吨、向日本出口490万吨，其余出口至其他亚洲国家。

欧盟计划自2027年初起停止进口俄罗斯LNG，这可能会在未来几年使日本成为唯一继续从俄罗斯购买能源产品的七国集团成员。

Hashimoto表示，如果日本停止购买俄罗斯LNG并与西方保持一致，MOL就可以在不违反任何制裁的情况下探索向中国运输LNG的机会。

“基本上，这越来越难了……我们绝对不想成为‘影子船队’的一部分，”Hashimoto补充说。影子船队旨在运输受制裁的能源。

脱碳

在国际海事组织成员国投票决定推迟采用“净零排放框架”之后，Hashimoto表示，MOL在到2050年实现净零排放的低碳转型方面也可能面临困难。

美国威胁要对脱碳法规的支持者实施制裁和港口收费等惩罚措施，成功阻止了该法规从2028年开始的预定实施。

“截至目前，从商业、经济以及技术和政治角度来看，在我看来，要增加零排放船舶的数量并不那么容易，”Hashimoto表示。“我们要增加数量，肯定需要国际监管方面的协助。”

MOL拥有超过900艘油轮、集装箱船和其他类型船舶，是全球最大的船队之一，其船队通常消耗以油当量计的300万至350万吨船用燃料。该公司使用的船用燃料主要为传统的石油基燃料。在2024-25财年（4月至次年3月），该公司的LNG使用量为7.3万吨，生物燃料为2万吨。

除可直接使用LNG作为燃料的运输船外，MOL正建造至少42艘其他类型的可使用LNG的船舶，截至3月31日，其中15艘已投入运营。MOL也在推进7艘可使用甲醇的船舶，其中5艘已投入运营，其余正在建造中。到2030年，MOL旨在通过这两个扩张项目拥有90艘可使用LNG或甲醇的船舶，这将帮助MOL将范围1和范围2温室气体排放量较2019年水平降低23%。

Hashimoto表示，MOL集团将在未来几年内拥有130-150艘由替代燃料驱动的船舶，甚至可能更多，其中包括LNG运输船。“不过，以我们船队的总体规模来看，这仍将仅占很小一部分。”

从更长远来看，MOL公司计划到2035年将范围1、2和3温室气体排放强度较2019年降低45%。公司计划在同年拥有130艘净零排放船舶——很可能以氨为燃料——并已签订了五艘的建造合同。

Hashimoto说：“我们决定建造使用氨的零排放船舶系列，并已立志完成该项目。在2030年之后，我们计划大幅增加这类船舶的数量。

“如果它在经济上不可行，我们可以建造10艘，但我们无法建造100艘，”这位高管表示。

可持续船用燃料的成本仍显著高于传统燃料，航运公司往往难以将增量成本转嫁给客户。业内人士表示，诸如国际海事组织（IMO）的“净零排放框架”等旨在为全球航运温室气体设定成本的法规，将是促进可持续船用燃料采用的关键。

根据普氏船用燃料成本计算器，10月份0.5%含硫燃料油（最常见的船用燃料）的平均交付价在新加坡为11.17美元/吉焦，LNG为13.77美元/吉焦，而100%可持续甲醇为46.66美元/吉焦。交付东亚的可再生氨货物价格为44.07美元/吉焦。

Hashimoto说：“相当多的客户愿意接受LNG船用燃料。下一步是最大限度地利用氨和甲醇——但就目前而言，我们不能仅依赖客户的合作。”

他总结道：“我们确实需要全球性的框架，或者税收方面的规制。”