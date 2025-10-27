国际能源署：新一轮LNG供应浪潮将改变能源市场格局，利好亚洲

10月27日，国际能源署（IEA）执行主任Fatih Birol在新加坡的一场行业活动上表示，液化天然气（LNG）的一轮“重大浪潮”正涌向能源市场，供应的急剧增加将改变全球市场动态。

Birol在新加坡国际能源周（SIEW 2025）上表示，来自美国、加拿大、澳大利亚和卡塔尔的LNG供应正达到“前所未有的水平”。

Birol表示，由于预期供应过剩，LNG市场正从卖方市场转向买方市场，这正在压低LNG价格，使亚洲的LNG进口商受益。

10月27日，标普全球大宗商品旗下普氏评估的12月JKM（交付到东北亚的LNG货物基准价格）为11.102美元/百万英热单位，较前一日下跌13.4美分（1.19%）。

标普全球大宗商品的分析师在10月的一份报告中表示：“随着新液化产能爬坡扩大供应，普氏JKM价格预计在2026年夏季平均为8.8美元/百万英热单位，较2025-26年冬季下降。”。

分析师称，预计2026年全球LNG供应将同比增长10%，这将由美国和加拿大新建液化装置的爬坡增产以及卡塔尔北方气田东区扩建项目的投产所推动。

Birol表示，电力消费正呈现非常强劲的增长，不仅在新兴经济体，在发达国家也同样如此。

国际能源署在9月份的一份声明中表示，2024年东南亚的电力需求同比增长超过7%，几乎是全球平均增速的两倍，并预计到2050年将再次翻一番。

Birol表示，电力需求的激增源自人工智能和数据中心，这些设施正在欧洲各地迅速涌现。

Birol表示，空调也是电力需求增长的主要驱动因素之一。

Birol表示，按使用情况衡量的空调市场渗透率在日本和美国等国家已经相当高。

Birol称，由于气候变化导致的气温上升，以及收入水平的提高，许多人，尤其是新兴经济体的居民，也在购买空调。

Birol表示，除人工智能和空调外，电动汽车也在显著推高用电量，并补充说，全球新车销量中超过25%为电动汽车。

为满足不断增长的用电量，对可再生能源发电的需求正在增长，东南亚许多国家正着眼于太阳能、风能、地热能、水电等来源。

Birol说：“我们预计核电将强势回归。”并指出核能驱动的天然气和小型模块化反应堆的潜力。

Birol表示，东南亚将继续是全球能源体系的基础性组成部分。

国际能源署在其《东南亚能源展望2024》报告中表示：“基于当前政策设定，从现在到2035年，东南亚有望占全球能源需求增长的25%，在此期间仅次于印度，且超过自2010年以来该地区所占增长份额的两倍。”

Birol表示，在该地区建设电网对于增强能源安全至关重要，并补充说，关键矿产对能源领域也非常重要。

Birol表示，归根结底，能源安全的“黄金法则”就是能源多元化。