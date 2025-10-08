DNV：在监管推动下，到2050年船运有望引领运输业脱碳

DNV于10月8日表示，在国际监管推动下，随着低碳燃料、碳捕集和节能措施的日益应用，到2050年，航运业有望成为全球脱碳程度最高的运输细分领域。

尽管近几年全球电动汽车销量屡创新高，航空公司也签署了可持续航空燃料的长期协议，但船运公司对绿色船用燃料的采用仍受到高价和供应有限的制约。

然而，DNV在其最新年度《能源转型展望》中表示，由于未来几年将快速脱碳，船运行业到2050年将把其二氧化碳排放削减77%，降幅超过航空业和公路运输。

该船级社在报告中表示：“这一显著的减排源于自2030年代起海上运输需求趋于平稳、更高效的船运，以及在国际海事组织的净零框架推动下向（低碳）燃料和船上碳捕集与封存的转型。”

本月晚些时候，该联合国机构的成员国计划讨论通过一项将自2028年起对航运温室气体排放定价的法规。

DNV高管警告称，新规可能到2036年使船用燃料成本翻倍，同时抑制液化天然气（LNG）的使用，并表示国际海事组织成员国应在其实施前对这些规则加以完善。

根据普氏全球船用燃料成本计算器，8月新加坡超低硫燃料油送船均价为12.16美元/吉焦；相比之下，LNG为14.69美元/吉焦，100%可持续甲醇为46.15美元/吉焦。

根据DNV的预测，生物燃料将成为率先进入广泛应用的低碳燃料，到2030年在全球船用燃料结构中的占比为4%，早于预计在2027年出现的e甲醇和2039年的氨。与此同时，据DNV称，到2042年，以化石燃料为动力的船舶的排放中将有4%被CCS捕集。

DNV表示，到2050年，生物质能源将占全球航运能源使用的25%，其次是天然气24%、石油18%、氨17%和电合成燃料12%。

其他领域

在更广泛的交通运输领域中，DNV表示，电气化进程正持续快速加速，全球电动汽车保有量将在2025年突破5,000万辆这一里程碑。

尽管运输需求不断增长，但据DNV称，受益于效率提升，公路运输部门的终端能源需求将在2030年代初达到峰值，为140艾焦耳/年。

该组织称，与此同时，高成本将阻碍可持续航空燃料（SAF）的快速普及，到本世纪中叶，化石航空燃料仍将占全球航空能源的70%。

DNV表示：“政策将推动脱碳进程，因为所有化石航空燃料的替代方案都贵得多。目前，可持续航空燃料（SAF）的推广目标以非约束性为主，且仅在少数国家或地区被采纳。”

总体而言，DNV现在预测，到2050年，全部能源消费中化石燃料与非化石燃料的比例将为51%对49%，比此前的预测对化石燃料的依赖略高。

目前预计，到2050年，全球二氧化碳排放量将比去年的展望高出4%，尽管较当前水平仍将下降43%。

据DNV称，美国的政策反转预计将把减排进程推迟约五年，每年二氧化碳排放量预计将比先前预测高出5亿至10亿吨。

DNV集团总裁Remi Eriksen表示：“全球能源转型并未停滞——而是正在推进，动力正在转向那些加倍投入清洁技术的地区。”

据DNV称，中国在可再生能源扩张方面正在刷新纪录，仅今年就占全球新增太阳能光伏装置的56%和新增风电装机的60%。