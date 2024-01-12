美国空袭也门引发报复担忧后，红海航运量大幅下滑

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2024年01月12日 | 18:18 UTC
亮点
以美国为首的国家对也门发动空袭之后，主要航运机构敦促运营商避开红海长达72小时，原因是有可能遭到也门胡塞武装的报复性袭击，1月12日早些时候，进入曼德海峡以离开或过境红海的商业航运大幅下滑。
根据标普全球Commodities at Sea的数据，截至格林威治标准时间（GMT）12:30，有20艘商船进入连接红海和亚丁湾的狭窄水道，低于前四天同期的平均38艘商船。
由于美国的空袭和可能出现更广泛冲突升级，波罗的海国际航运公会（Bimco）建议其成员暂停红海运输长达72小时。Bimco的成员涵盖全球62%的运力。国际独立油轮船东协会Intertanko也建议其成员暂停红海运输长达24小时。
CAS数据显示，丹麦油轮公司Torm表示，将停止所有通过红海南部的运输，直至另行通知，一些前往曼德海峡的油轮改变方向，避开红海航线。
然而，根据标普全球的数据，截至1700 GMT，仍有290多艘商船仍在红海和苏伊士运河水域过境或在航，其中125艘为石油、化学品、液化天然气（LNG）或液化石油气（LPG）油轮。
欧洲早盘交易中，布伦特原油期货价格上涨逾4%，达到80.76美元/桶，引领大宗商品价格普遍上涨，原因是双方官员相互威胁，交易商权衡红海航运风险增加，以及对中东冲突中断来自该地区的贸易流的担忧升级。该地区提供了世界上60%的海运原油。
胡塞武装誓言，如果美国和英国对其在也门的阵地发动袭击，将遭到"惩罚或报复"，而美国总统乔•拜登表示，如有必要，美国"将毫不犹豫"下令采取进一步军事行动。
此前，伊朗在阿曼湾扣押了一艘满载伊拉克原油的油轮，这是对美国去年因运载受制裁伊朗原油而扣押该油轮的另一项报复。
在接受BBC电台采访时，英国武装部队大臣James Heappey为升级红海敌对行动的决定进行了辩护，并警告说："胡塞武装试图阻止商业航运，世界不能被勒索。"
美国对胡塞武装发动袭击后，尽管大宗商品价格上涨，但亚洲油轮行业的一些市场参与者"极其谨慎"地表示，希望这将使对航运业的袭击暂时缓解。然而，东京的一位租船消息人士表示，确实存在紧张局势升级的风险，这可能进一步威胁到航运航线。日本是红海地区石脑油的常规买家。
拜登在1月11日表示，美国政府已经追踪到27起针对红海商业航运的袭击事件，迫使2,000多艘船只改道数千英里。
尽管发动了以美国为首的空袭，英国海事安全公司Ambrey表示，鉴于其军事能力，预计胡塞武装对航运的威胁将超出Bimco和Intertanko所强调的地区，并表示威胁预计将持续"至少几天"。
Ambrey在一份报告中称："尽管胡塞武装的作战能力可能已经大幅下降，但Ambrey评估认为，胡塞武装对商船的袭击极有可能继续并扩大。"
船舶经纪公司BRS表示，在进行代价高昂的改道之前，预计许多船东可能会等待72小时。
BRS研究主管Andrew Wilson表示："尽管今天的事态发展代表事态升级，但我仍然认为这不会导致油轮大规模改道。我认为市场处于观望模式。如果这段时间内局势进一步升级，那么下周初可能会改道。相反，如果胡塞武装没有采取进一步行动，那么下周可能会再次恢复运输。"
标普全球的数据显示，12月下半月，过境红海的船运量下降了一半以上。集装箱航运受到的影响最大，绕过好望角的航程较长，推高了货运成本，并转移了船用燃料需求。
大宗商品运输的潜在成本上升并不仅限于运费。其中一位租船人重申，自10月初以来，经过亚丁湾的油轮的额外战争险保费已经上涨了6-10倍，具体取决于船舶的价值和大小。
一家油轮船东的消息人士表示，波斯湾-欧洲航线上的所有油轮"肯定"可以选择途经好望角，尽管迄今为止几乎没有执行过。
经好望角航行的远程（LR）船舶可获得比苏伊士运河航次最高100万美元的溢价，但对船东而言，其中约一半被运河费节省抵消，运河费今年有所增加。
标普全球大宗商品旗下普氏评估的波斯湾-北亚航线LR1级清洁油轮苏伊士以东基准较前一日上升w3，其中日本交割量为w190，而苏伊士型船与前一日持平，在波斯湾-英国大陆航线上为w88。