在俄罗斯供应受阻之际，中亚寻求替代燃料进口

决策者和游说者表示，随着乌克兰无人机袭击和西方新制裁给俄罗斯炼油行业施加重压，中亚国家正努力稳定其燃料市场，这推动了对新的价格管制、新的贸易联系以及长期关税豁免的诉求。

近几个月来，乌克兰对俄罗斯炼油领域不断升级的无人机袭击，正在对俄罗斯运往中亚国家的传统出口路线施压，削弱了俄罗斯国内的燃料供应，并促使俄罗斯出台新措施以激励炼厂优先保障国内市场。欧亚经济联盟成员国目前已被豁免于一些新管控措施，其中包括全面的汽油出口禁令，以及对小型炼厂和贸易商的一些柴油供应限制。

然而，在接受标普全球大宗商品采访时，石油和天然气游说团体PetroCouncil主席Asylbek Jakiyev表示，俄罗斯石油行业面临的压力不断加剧，引发了外界对其履行政府间协议能力的新的担忧，促使该地区许多国家采取预防性措施。他说：“没人知道接下来会发生什么，俄罗斯是否还能继续供应燃料，尤其是在旺季期间。”

根据标普全球大宗商品分析师的最新报告，俄罗斯通过铁路出口的汽油和柴油迄今基本符合季节性常态，9月份日均超过12万桶/日，同比增加10%。不过，市场仍在关注美国即将对俄罗斯最大石油公司——卢克石油公司（Lukoil）和俄罗斯石油公司（Rosneft）——实施制裁的影响，此举旨在进一步加大对该国一些最知名炼油商的压力。

标普全球大宗商品石油分析师William Oneill和Tanya Stepanova表示，在整个10月份持续的无人机袭击之后，预计意外的炼厂检修已导致俄罗斯原油加工量较上月下降7.5万桶/日，使吞吐量降至自2022年俄乌冲突以来的最低水平。

价格反应

俄罗斯产量下滑在全球馏分油市场引发震荡，并推动依赖进口供应的周边中亚国家价格稳步上行。

吉尔吉斯斯坦方面，该国反垄断机构在10月24日发布的声明中警告，由于来自俄罗斯的进口短缺，国内燃料价格可能跳涨15%。与此同时，在哈萨克斯坦，国家统计局报告称，8月至9月期间，价格涨幅在1%至3.6%之间，具体取决于燃料类型。

为应对价格上涨，哈萨克斯坦能源部宣布自10月16日起对92号汽油和柴油进一步涨价实施暂停令，从而在收获季结束前遏制了燃料价格的进一步上涨。普氏此前报道，当地的Pavlodar和Atyrau炼油厂近期检修导致短期供应收缩，但两家炼油厂已在近几个月相继重启。

Jakiyev表示，价格冻结措施稳定了国内市场，但警告称，若长期维持，该措施可能会抑制对哈萨克斯坦的能源行业投资。尤其在石油下游领域，哈萨克斯坦目前正推进一轮大规模扩张，目标是通过重大新投资将其炼油能力提高一倍。哈萨克斯坦能源部未予置评。

与此同时，在乌兹别克斯坦，俄罗斯燃料危机的影响开始在柴油市场上显现，乌兹别克斯坦石油贸易商协会主席Saidabboskhon Saidvaliev在另一次电话采访中表示。

标普全球大宗商品分析师的估算显示，乌兹别克斯坦几乎不进口汽油，但通常每月通过铁路从俄罗斯调入逾1万桶/日的柴油。然而，标普全球大宗商品的数据表明，9月份进口量下降了50%，至7,000桶/日。

进口多元化

在此背景下，中亚各国正加紧推进燃料进口多元化。

吉尔吉斯斯坦正考虑从阿塞拜疆进口燃料，副总理达尼亚尔·阿曼格尔季耶夫（Daniyar Amangeldiev）于10月24日对当地媒体表示。他称，此举之所以可行，是因为欧亚经济委员会成员在9月达成一致，暂停征收燃料进口关税。同时，他表示支持一项将于2026年7月1日到期的现行豁免。

PetroCouncil主席Asylbek Jakiyev表示，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦也在与潜在供应商进行磋商，以通过替代路线采购燃料。他此前曾将土库曼斯坦、伊朗和阿塞拜疆视为替代但成本更高的进口选项。

俄罗斯也采取了措施以引入更多燃料供应，于10月15日取消其燃料进口关税，为从中国、韩国和新加坡等伙伴处获得额外燃料铺平道路。据标普全球大宗商品分析师称，9月俄罗斯从邻国白俄罗斯的燃料进口大幅增加，获得约1.4万桶/日的汽油和9000桶/日的柴油，高于前一个月的合计6000桶/日。

不过，各国燃料质量标准的不匹配可能会对未来进口的灵活性形成障碍。例如，在哈萨克斯坦，PetroCouncil称，中国航空燃油的额外供应可能难以融入国内燃油市场，因为这些燃油通常为A-1级，高于该国的国内燃油标准。Jakiyev表示，因此该国需要对其储存基础设施进行大量投资，以接纳来自中国的供应。

普氏评估11月17日航空煤油FOB新加坡价格为95.72美元/桶，较前一周上涨2美元/桶，较前一个月上涨12.35美元/桶。