在当前政策下，国际能源署预计全球石油需求将增长直至2050年

国际能源署（IEA）11月12日表示，在当前政策环境下，全球石油需求达到峰值可能还要再过四分之一个世纪，并称美国脱碳目标的调整、电力消费的快速增长以及电动汽车普及放缓是塑造其修订后长期展望的因素。

根据现行政策和法规，IEA预计全球石油消费将持续增长直至2050年，届时油价预计将突破100美元/桶。

该为各经济体提供能源政策建议的组织称，包括生物燃料在内的全球石油需求可能会从2024年的1亿桶增至2035年的1.05亿桶，并可能在2050年进一步升至1.13亿桶。

尽管IEA预计全球石油市场短期内将出现超过300万桶/日的供应过剩，但如果需求表现出比预期更强的韧性，成熟油田产量下降可能会带来日益严峻的投资挑战。

IEA在报告中表示：“现有油田产量的下降以及消费的持续增长，会相对较快地消化当今的石油供应过剩，”并估计未来十年全球需要在新项目上新增相当于2,500万桶/日的产能，以维持市场平衡。

IEA的这一观点与其前一年度在《世界能源展望》中提出的基本情景有所不同。该基本情景表明，由于一些看跌信号显示石油需求将在2030年见顶，投资不足的风险已“消退”。

这一不同的观点反映出，今年的报告重新纳入了“现行政策情景”（CPS），该情景包含对环境监管更为保守的预测。在最近五版《世界能源展望》中，IEA采用了“既定政策情景”（STEPS）——一种更广泛的衡量，既反映现有政策，也涵盖尚未正式采纳的政策。

根据最新的STEPS情景，IEA仍预计石油需求可能在2030年前后达顶，但预测2035年的全球消费量比其上一份报告的估计高出130万桶。

IEA表示，这一新方法反映出关于未来监管以及各国实现气候目标的决心的不确定性日益上升。因此，今年的报告省略了传统的“宣布政策情景”，该情景以各国气候目标为基础。

据IEA称，过去一年，美国尤为引人注目地退出了《巴黎协定》，这抑制了对可再生能源和交通车队电气化的支出。与此同时，该机构也受到特朗普政府的批评，后者反对主张逐步淘汰化石燃料的相关论述。

IEA表示，在STEPS情景下，与上一期《世界能源展望》的预测相比，美国政策的变化可能导致未来十年新增的可再生能源装机容量减少30%。据IEA称，美国道路上同一时期内的电动汽车（EV）数量可能比此前预期低60%。

“对能源的渴求”

在空调需求上升以及新兴经济体化石燃料使用量增加的推动下，2024年所有燃料类型的能源消耗量均创下历史新高，在此背景下，政府发布了更新后的预测。

报告称：“世界对能源的渴求仍然不减。”据IEA估计，2024年全球能源需求增长超过2%，高于2010年至2023年间记录的1.4%年均增速。

IEA表示，化石燃料占总能源需求的近五分之四——这一比例在过去25年里基本未变。

据IEA称，在CPS情景下，到2035年总能源需求预计将再增加90艾焦耳，或15%；而STEPS情景预计增速较慢，为8%。相较之下，IEA表示，要在2050年前实现净零排放，未来十年需要降低能源消费。

增长推动力

据IEA称，消费增长预计将越来越多地由中国以外的新兴经济体推动。中国在2010年至2024年间贡献了全球油气增量的一半以上，但其能源密集型产业的产出此后已见顶。

IEA表示，尽管没有任何一个国家正以中国此前的速度增加能源使用，但印度、印尼等国家在未来十年的消费每年将增长超过3%，从而推动强劲的总体扩张。

报告称，在CPS情景下，新兴经济体占能源需求增量的90%，主要动力来自石化原料、航空业和卡车运输。报告还称，建筑领域也一直是能源需求增长的稳定来源，自2010年以来每年新增1艾焦耳的能源需求。

IEA表示，电动汽车的普及仍是决定转型速度的关键因素。在CPS情景下，电动汽车在全球汽车市场的份额将翻倍至约40%，并在2035年前后趋于稳定。相比之下，STEPS预计同年电动汽车渗透率将达到50%，这意味着对石油需求的替代将具有更广泛的影响。

IEA表示，尽管美国需求减弱，中国电动汽车销量上升推动了柴油和汽油动力车辆的市场份额下降。根据IEA的数据，2024年内燃机汽车销量下降了1.5%，目前较其2017年的峰值低近25%，这与2020年至2024年电动汽车销量增长五倍形成鲜明对比。

净零目标的不确定性

IEA在年度报告中仍以2050年实现净零为情景进行建模，但警告实现这一目标可能日益遥不可及。

报告称：“如今几乎可以确定，在十年或更短时间内，全球变暖幅度将超过1.5摄氏度。”该报告补充，要将升温控持在工业化前水平的1.5摄氏度以内，近期将需要出现“大幅超调”。

IEA表示，2024年全球地表平均气温较工业化前水平高出1.55摄氏度，为有记录以来最暖的一年。

IEA还称，一旦获得有关各国承诺的“更完整图景”，将于稍后发布其“已宣布政策情景”。