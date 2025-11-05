韩国JC Chemical计划在马来西亚建设SAF设施

韩国生物燃料公司JC Chemical正考虑在马来西亚建立废弃食用油加工设施，以生产可持续航空燃料（SAF），这一举措与马来西亚成为绿色航空能源区域枢纽的雄心相契合。

韩国驻马来西亚大使馆在11月4日发布的声明中表示，JC Chemical的管理层近日与马来西亚投资与工业部长Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz会面，讨论在马来西亚建设废弃食用油（UCO）加工厂事宜。

根据韩国大使馆的声明，Aziz在会面期间表示：“这一讨论与马来西亚国家能源转型路线图和‘新工业总蓝图2030’相一致”，并补充称，目标是加速向可持续且高价值的工业经济转型。

位于首尔的韩国国际贸易协会（KITA）的一名高级市场研究分析师向隶属标普全球大宗商品的普氏表示，JC Chemical在马来西亚的投资可作为其他意图进入海外SAF生产市场的韩国公司的案例，许多企业正在东南亚寻找机会。

鉴于其拥有棕榈油和废食用油等丰富资源，以及快速增长的航空市场，亚洲正崛起为SAF生产的重要地区。KITA的一位分析师表示，韩国技术与马来西亚的原材料和地理优势之间的协同效应可能带来显著收益。

JC Chemical近日利用其自主技术成功出口SAF原料，巩固了其在全球市场的地位。普氏此前报道，该公司已完成其生物原料预处理（PTU）工艺的扩建，为提升面向主要本地及国际炼厂的可持续航空燃料原料供应链奠定基础。

该公司发言人于10月27日表示，PTU工艺的成功扩建使JC Chemical蔚山工厂的生物原料产能从每年6万吨翻倍至每年12万吨。

JC Chemical的扩建将使公司能够保障PTU产量，直接支持国内外炼厂的SAF转化项目。普氏此前报道，该公司已与SK Energy签订SAF原料供应合同，并接近与一家美国大型炼厂敲定长期供应协议，但并未披露具体是哪家炼厂。

SAF、航空煤油双重聚焦

与此同时，位于首尔并在新加坡设有交易办公室的两家韩国大型炼油企业的销售交易员和供应经理在11月3日至5日期间对普氏表示，这些公司既致力于可持续发展，也专注于传统航空煤油生产与销售这一核心业务。

韩国是全球领先的航空煤油出口国和供应国。根据国有的韩国国家石油公司最新数据，该国四大炼油商——SK Energy、Hyundai Oilbank、S-Oil和GS Caltex——9月份在国际市场销售了880万桶这种中间馏分油，较一年前的865万桶增长1.7%。

一位在新加坡运营的韩国炼油企业的销售与交易经理11月5日对普氏表示：“尽管SAF有望成为未来的核心业务，但同样不能忽视为亚洲-大洋洲客户提供稳定的传统航空煤油供应的必要性。”

SK Energy的供应与分销规划师Yang Hong-suk在一份分析报告中表示，该公司的共加工技术能够同时生产SAF和传统航空煤油，从而提升运营灵活性与竞争力。