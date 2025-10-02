泰国、日本炼油商寻求增加美国原油采购以支持贸易谈判、降低对中东的依赖

包括PTT和ENEOS在内的四家泰国和日本主要炼油商的炼厂原料采购经理与原油配方策略师在9月29日至10月2日期间表示，泰国和日本炼油商希望在今年余下时间继续积极采购美国原油，以利用甜质原油具竞争力的价格结构，并降低对中东原油的依赖，同时配合各自政府与美国的贸易谈判倡议。

据泰国炼油厂原料采购经理称，泰国正积极推进多元化策略以减少对中东原油的依赖，尤其是在地缘政治紧张导致盈利大幅下滑之后。日本炼化行业也在伊以冲突升级之际加紧努力降低该国对中东原油的过度依赖，日本炼油厂的原料采购经理和原油配方策略师表示。

在泰国，国有石油巨头PTT已设立“战情室”，以监测全球经济形势并优化其采购策略，其中包括加大对美国原油的关注。与此同时，日本炼油商今年迄今已明显增加了美国原油的采购量，该国炼厂原料采购经理表示。

根据泰国海关最新数据显示，8月泰国自美国进口以轻质低硫为主的原油146,682桶/日，同比增加44.7%。今年1-8月，泰国从美国采购的原油量同比增长30.5%至151,250桶/日，占1-8月原油进口总量956,758桶/日的近16%，该泰方数据于9月26日显示。

日本8月进口WTI米德兰和西德克萨斯轻质（WTL）原油68,918桶/日，同比下降7.8%，但高于三年均值62,497桶/日，日本经济产业省（METI）最新数据显示。METI于9月30日的数据显示，日本1-8月自美国原油进口同比增长42.9%至85,017桶/日。

ENEOS的一位原料库存经理10月2日表示：“大量采购WTI和WTL原油，不仅体现了战略重心转向美国作为可靠的非[中东]供应商，也符合减轻动荡地区地缘政治风险的更广泛目标。”

价格具有吸引力

新加坡的贸易商以及日本和泰国的炼厂原料经理在9月30日至10月2日期间表示，随着泰国和日本炼厂寻求优化原料成本、降低对中东等级原油的依赖，美国原油进口的有利价格结构可能会持续推动对WTI米德兰和WTL的采购兴趣。

普氏数据显示，8月下旬布伦特-迪拜价差转为负值。这一变化表明，美洲、北海和东南亚的多种低硫原油相较于与迪拜挂钩的中东等级原油正变得愈发具有经济性。

标普全球大宗商品旗下普氏于8月27日将布伦特-迪拜期货换掉期（EFS）价差——衡量布伦特相对中东原油溢价或折价的关键指标——评为负8美分/桶，为3月21日负11美分/桶以来的第二低水平。截止目前，第三季度EFS均值为76美分/桶，而第二季度均值为1.43美元/桶。

普氏数据显示，10月1日，WTI米德兰与Murban原油的价差评为负31美分/桶，显著弱于6月出现的年内高点2.51美元/桶。

作为外交工具

PTT公司一位投资者关系经理于10月1日对普氏表示，PTT大幅增加美国原油进口，6月达创纪录的730万桶，使泰国在与美国的持续贸易谈判中处于有利的战略位置。

据媒体报道及泰国炼厂消息人士称，经过成功谈判，泰国已将美国对等关税从36%降至19%，自8月6日起生效。PTT的一位原料策略师10月1日表示，随着关于附加关税以及对美国进口开放泰国市场的讨论持续进行，泰国可借助其对进口美国原油的承诺，进一步加强其谈判地位。

至于日本，尽管美国同意对日本商品实施15%进口关税税率，但据一位日本大型炼厂的原料经理和一家总部位于新加坡的日本综合商社的市场分析师10月2日表示，今年日本对美国原油的强劲进口预计将有助于日本在后续推进并敲定具体的贸易谈判细节。

日本前十大原油供应国（单位：桶/日）

供应国 2025年1—8月 2024年1—8月 同比变化（%） 阿联酋 1,004,576 1,024,716 -2.0 沙特阿拉伯 930,936 894,262 4.1 科威特 149,951 170,409 -12.0 卡塔尔 98,395 84,101 17.0 美国 85,017 59,478 42.9 阿曼 26,970 16,130 67.2 厄瓜多尔 20,959 27,252 -23.1 澳大利亚 6,622 6,490 2.0 苏丹 4,727 417 1,032.6 文莱 3,701 2,569 44.1 其他 9,376 10,822 -13.4 总计 2,341,231 2,296,646 1.9

来源：经济产业省