在加州炼厂关闭之际，亚洲燃料供应商瞄准美国西海岸市场

随着加利福尼亚州两家炼厂将在未来数月关闭，亚洲主要油品供应商（包括韩国炼油商和在新加坡开展业务的贸易商在内），正积极寻求向美国西海岸出口汽油和航空燃油的机会。

然而，据接受普氏采访的炼厂成品油销售高管和贸易经理表示，特朗普政府的国际贸易、关税和外交政策对跨太平洋清洁成品油的常规销售承诺构成了风险。

Phillips 66公司预计将在9月底前关闭其位于加州威尔明顿洛杉矶地区的炼油厂。同时，Valero公司也计划关闭其位于旧金山地区的Benicia炼油厂，尽管加州立法者向该公司提供了更优条件以维持该厂的运营，但该公司仍计划于2026年4月关闭该厂。这两家炼油厂的关闭将使加州162万桶/日的炼油能力减少近18%。

向来对炼厂实施严格政策的加州立法者，已推迟实施一项立法，旨在在炼厂非计划性检修期间缓解汽油价格上涨。他们将这一决定归因于进口增加，而这些进口在整个春夏季稳定批发和零售价格方面发挥了关键作用。

美国西海岸在交通燃料方面的自给能力下降，为亚洲炼油商向太平洋彼岸出口汽油、航空燃料和柴油打开了大门。然而，据韩国、日本、马来西亚和泰国炼油商的中间馏分油销售经理称，韩国供应商实际上表现突出，能向美西海岸买家提供定期、稳定的供应承诺。

韩国总炼油产能约为340万桶/日，2024年石油需求约为260万桶/日，韩国拥有近100万桶/日的过剩产能。成品油销售经理表示，亚洲其他多数国家的炼油产能仅能满足其国内需求，而许多东南亚和南亚国家的产能甚至低于需求水平，不得不依赖进口来填补供应缺口。

韩国国有的国家石油公司的最新数据显示，包括SK Innovation、Hyundai Oilbank和GS Caltex在内的韩国炼油商在2025年前七个月合计向美国出口汽油23,881桶/日和航空燃油113,595桶/日，分别同比增长19.6%和12.2%。

与此同时，日本、马来西亚和泰国（包括引能仕）的炼油商表示，他们热衷于评估在美国西海岸开展清洁成品油出口机会的经济性与盈利能力，以及供需平衡前景。然而，相较于与美国西海岸的任何买家签订期限较长且定期执行的供货合同，基于现货的销售似乎更为稳妥。

美国政策与商业风险

韩国炼油商表示，受近期地缘政治发展和美国移民政策的影响，他们对向美国西海岸出口油品的机会采取谨慎立场。

蔚山一家韩国炼油厂的市场经理表示：“在制定出口战略时，与政府的政策和美国不断变化的政治格局保持一致，可能更为稳妥。”该人士以讨论商业战略为由要求匿名。

三家韩国主要炼油商的中馏分销售高管称，特朗普政府的贸易政策带来了显著的不确定性，并提到了最近在佐治亚州现代汽车工厂发生的移民突击执法行动。

成品油销售高管表示，由于美国关税复杂，进出口方面需采取谨慎做法。

尽管美国、欧洲和非洲的销售机会被视为潜在的额外利好，但它们并非韩国炼油商的主要关注点。当前的政治氛围及近期事件使人们对美国西海岸未来的销售前景普遍持谨慎态度。

贸易公司

在新加坡开展业务的贸易公司也表示，当价格和利润率明朗时，他们可能愿意与任何积极的美国西海岸买家寻求现货交易。然而，承诺签订任何长期供货合同可能需要一些时间来评估供需平衡情况。

据在新加坡公司负责亚太现货市场的贸易商称，Mitsui、Vitol、Marubeni、Glencore、Trafigura等国际贸易商利用新加坡的战略位置和庞大的储存基础设施来管理其石油库存并促进出口。

通过在新加坡储存油品，可以高效响应市场需求，包括向美国市场供应汽油和航空燃油。

据一家日本综合商社和两家西方贸易公司的驻新加坡贸易商称，这使贸易商能够利用价格波动并优化其交易操作。