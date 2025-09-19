大型航运公司就国际海事组织雄心勃勃的净零目标拉响警报

一批航运公司痛斥国际海事组织本已饱受批评的脱碳计划，指责其拟定的减排步伐过快且缺乏明确性。

该公开信由拥有逾1,200艘船舶、合计1.5亿载重吨的公司签署，其中包括沙特的Bahri、塞浦路斯的Frontline、韩国的Hanwha Shipping以及希腊的Centrofin和Maran Tankers。

签署方在9月18日的公开信中表示（该信于9月19日向媒体公布）：“拟议的燃料强度路径被显著加速且陡峭，比现行FuelEU框架超前10多年。”

他们称，全球基础设施和供应链需要一定时间适应，海运业也需要时间去设计、测试、建造、改装并交付更为有效的船舶，而国际海事组织的路线图无助于这一转型。

“相反，它要求突然转向，只奖励那些尚未完全开发、也未在安全方面得到充分评估的新兴技术。”

该联合国机构的成员国预计将在10月的会议上就通过净零框架进行表决，但其能否通过仍高度不确定；美国已暗示，可能以关税和港口费用惩罚支持该法规的国家。

该9月18日的公开信也反映了另一面，多位资深航运业高管和官员在9月17日伦敦国际航运周期间表示，如果国际海事组织未能通过新的脱碳规则，将导致全球范围内监管制度碎片化，从而给航运公司带来更多监管负担和不公平竞争，后果可能是灾难性的。

讨论中的燃料

9月18日的公开信称：“未能对具有既定标准、已知且可用的过渡技术的投资进行激励，而只关注尚未得到验证的净零解决方案，将导致大多数航运转向付费排放的模式。”

他们补充说，这将对中小企业造成不成比例的负担，特别是那些从事游轮旅行业务的企业。

据普氏船用燃料成本计算器显示，8月，新加坡最常见的船用燃料类型——含硫0.5%燃油的月度平均交付价格为498.62美元/吨；相比之下，LNG为602.48美元/mtVLSFOe，含24%废弃食用油甲酯的B24生物船燃为691.21美元/mtVLSFOe，100%可持续甲醇为1,891.99美元/mtVLSFOe。

该公开信称，当今航运消耗全球能源的3%，而国际海事组织的净零框架意味着，为在2040年前实现目标，仅该行业每年就需要超过5,000万吨低碳氢，这大约占服务于所有行业的全球产能的50%。

美国船级社董事长兼首席执行官Christopher Wiernicki在伦敦国际航运周上表示，全球航运业目前面临着日益扩大的缺口，一方面是满足国际海事组织2050年净零排放目标所需的绿色燃料需求激增，另一方面是生物燃料的供应和可扩展性有限。

标普全球大宗商品的分析师预计，作为船用燃料总体需求结构的一部分，替代燃料（不含LNG和LPG）的占比将从2022年的0.6%升至2030年的7.8%。

展望2050年，为实现二氧化碳减排目标，氨和氢目前似乎是企业的选择。

标普全球大宗商品的分析师表示，实体基础设施可能来自环境、社会与治理（ESG）投资者，他们可以提供所需的大量资金，以满足船东和发动机制造商与各相关行业合作打造可扩展产品的需求。