访谈：通过收购和发现，泰国PTTEP将实现2030年油气产量目标

泰国国家石油公司PTTEP首席执行官Montri Rawanchaikul在接受标普全球大宗商品采访时表示，预计2024年油气产量将接近70万桶油当量/日，近期在海外进行收购和发现之后，到2030年产量应会攀升至约90万桶油当量/日。

在曼谷举行的国际能源谈判代表协会（AIEN）国际能源峰会期间，Rawanchaikul表示，就2024年的油气产量而言，约60%将来自泰国湾以及缅甸和马来西亚等邻国，其余将来自在阿曼和阿尔及利亚等国的海外资产。

Rawanchaikul说："今年我们的国内生产能力满负荷运行。"

Rawanchaikul举例说，该公司的G1/61项目在今年早些时候提前达到8亿立方英尺/日的峰值产量，而Bongkot和Arthit等油田的产量也一直高于合同水平。

他说："泰国有天然气需求，我们有闲置产能，所以我们的产量超过了目标。"

Rawanchaikul表示， PTTEP最近收购了阿联酋Ghasha特许权的股份，预计将于明年开始早期生产，并将在2027-28年提高产量。

加上近几个月在马来西亚的一系列发现，Rawanchaikul预计这些项目将有助于PTTEP实现其2030年生产目标。

Rawanchaikul说："但在（2030年）之后，我想说的是，至少（产量）将得以维持，因为我们需要维持生产。"他补充说，该公司仍在制定2030年后的新战略生产目标。

海外增长

Rawanchaikul表示，这家国有公司目前的首要任务是利用其海外资产增加产量，同时维持国内生产，以保护泰国湾有限的储量。

他说："我想说的是，泰国湾地区大部分已经被勘探，所以我们实际上没有看到更多储量。如果有任何机会，我们可以进入泰国湾内的一个新区域，我们会的，但在国际上，在我们有立足点的地方，我们看到了发展的机会。"

PTTEP将专注于已经合作的国家，但该公司也对其他国家的勘探和生产机会持开放态度。

Rawanchaikul说："我将专注于东南亚，我将专注于中东——中东的两个国家，特别是阿曼和阿联酋，以及非洲的一些国家。"

他说："我们不想贸然进入一个新的国家，在那里我们不知道如何开展工作，我们没有立足点，我们不了解基础设施，我们不了解系统。"

Rawanchaikul估计，10年后，如果产量按计划增长，PTTEP国际资产生产的石油和天然气将占该公司产品组合的60%。

聚焦天然气

该首席执行官表示，鉴于天然气作为长期过渡燃料的重要性，PTTEP也将继续主要专注于天然气生产。他说："在我们看到一种新形式的（可再生）能源之前，我们认为天然气可以成为一种过渡性燃料，至少在未来30、40年内是这样。"

泰国的电力行业在很大程度上依赖于天然气，随着交通运输等行业从燃油发动机转向电动发动机，Rawanchaikul预计天然气将继续在该国的能源结构中发挥重要作用。

面对国内天然气储量枯竭，泰国目前约30%-40%的天然气供应是利用液化天然气（LNG）进口。Rawanchaikul说，其中约一半的进口是签约的，其余是在现货市场上购买，后者将受到LNG价格波动的影响。

然而，PTTEP生产的天然气价格不受此类波动的影响，因其是和与油价、汇率和通胀挂钩的长期合同绑定。

PTTEP预计，2024年原油价格将保持在70美元/桶至90美元/桶之间，与2023年相似。

Rawanchaikul说："由于供需平衡和欧佩克的控制，未来几年的油价可以预测。但天然气（价格）很难预测，尤其是LNG。"

碳捕获

Rawanchaikul表示，碳捕获和封存（CCS）将是减少上游排放的一个关键解决方案，然而，泰国仍然缺乏使CCS具有商业可行性的监管框架和激励措施。

PTTEP目前正在其Arthit油田试验CCS，方法是将天然气生产中的二氧化碳注入枯竭的储层。他说，如果试点启动，PTTEP将着眼于泰国湾北部的一个潜在汇区，该汇区可容纳高达4,000万吨/年的二氧化碳。

同时，Rawanchaikul表示，PTTEP在进行海外收购或增长时，将考虑项目降低碳排放的潜力。