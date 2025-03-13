亚洲买家依然偏好通过好望角航线运输地中海原油

根据北亚和东南亚的炼油厂原料经理表示，定期从地中海市场购买轻质低硫原油的亚洲炼油商，仍然因为安全问题而更倾向于选择好望角航线，而不是红海通道，尽管高昂的物流成本限制了套利贸易交易。

最近几周，布伦特-迪拜原油基准价差急剧收窄，同时一些轻质低硫的地中海原油等级，如CPC混合原油，在现货市场上以折扣价出售。然而，泰国、韩国和新加坡的原料经理和贸易商在3月12日至13日表示，漫长且昂贵的好望角交付路线在一定程度上抵消了这些折扣。

当被问及是否冒险选择路线较短且成本较低的红海航线进行地中海原油货物运输时，原料经理和贸易商表示，好望角航线仍然是更为谨慎的选择，因为安全是重中之重。

今年一月，伊朗支持的胡塞叛军表示，在以色列与哈马斯达成加沙停火协议后，他们将只针对与以色列有密切联系的船只。最近，在以色列阻止对加沙的人道主义援助后，他们再次威胁以色列航运，称与以色列有密切联系的船只将成为该地区水域的攻击目标。

韩国最大炼油企业SK Innovation的一位官员和消息人士表示，目前还不能明确保证所有油轮都能安全通过红海地区，将原油运往亚洲。因此，CPC混合原油和其他地中海等级的原油仍需绕道好望角，这条路线既低效又昂贵。

韩国国家石油公司的最新数据显示，韩国在1月份没有进口任何CPC混合原油。作为亚洲第三大原油进口国，韩国在2024年平均每月购买200万桶该等级原油，而在2023年则平均每月购买320万桶。

数据显示，阿尔及利亚的出货量有所增加，主要是轻质甜萨哈拉混合原油，从前一年的105万桶增加到1月份的200万桶。

套利经济

一家泰国国营炼油厂的原料策略师表示，航运保险费用仍然过高，尤其是红海通往远东的航线，这使得最近地中海多个等级原油的现货市场折扣以及布伦特-迪拜价差的急剧收窄显得有些无意义。

标普全球大宗商品旗下的普氏能源资讯评估，3月份迄今布伦特/迪拜期货掉期（EFS）的平均价差为51.6美分/桶，窄于2月份的平均63.3美分/桶和1月份的平均1.50美元/桶。EFS价差收窄通常意味着包括地中海市场在内的各种低硫原油等级相比于与迪拜挂钩的中东高硫等级更加实惠。

然而，首尔、东京和新加坡的消息人士认为，尽管不利事件减少，途经红海的商船的保险费仍然坚挺，并可能在很长一段时间内保持这种状态。

红海的额外冲突风险溢价（AWRP）目前约为油轮船体和机械（H&M）价值的0.5%，为期七天，而且在加沙战争最近缓和之后也没有出现任何大幅下降。

根据最新的海关数据显示，泰国在一月份没有从地中海市场接收任何原油货物，考虑到不利的运输和物流成本。2024年，泰国进口了17,615桶/日的利比亚轻质低硫原油和7,994桶/日的阿塞拜疆Azeri Light牌轻质原油。

在其他地方，印度尼西亚的国家石油公司Pertamina是东南亚另一个经常购买地中海原油的买家，近几个月来大幅减少了采购，特别是阿塞拜疆Azeri Light牌轻质原油，此前经常供应至其Cilacap炼油厂。

除了地中海地区的轻质低硫原油，该印尼国有炼油厂最近据悉从雪佛龙购买了一批澳大利亚西北大陆架凝析油，装船日期为4月4日至8日，同时还通过其2月10日结束的招标购买了多种西非原油（来自安哥拉的Clov油田、尼日利亚的Qua Iboe油田和加蓬的Etame油田），以及来自巴西Sururu油田的原油。

据市场消息人士称，西北大陆架货物以折扣价购买，相对于普氏4月布伦特原油FOB估价折价约3美元/桶，相当于普氏布伦特原油CFR图班的平价。