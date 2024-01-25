日本邮船与合作伙伴签署世界上第一艘氨燃料中质天然气运输船的合同

日本邮船株式会社（NYK）与合作伙伴ClassNK在一份联合声明中表示，双方和日本发动机株式会社、IHI Power Systems Co.和日本造船厂株式会社签署了一系列合同，将建造世界上第一艘氨燃料介质气体运输船，该船将配备日本制造的发动机。

此前，这四家公司被日本新能源和工业技术开发组织（NEDO）选为其绿色创新基金项目的成员。该项目是日本新能源和工业技术开发组织设立的一项2万亿日元的基金，旨在加速能源和工业部门的结构转型，在2050年之前实现碳中和。

两家公司于1月25日表示，由于氨在燃烧过程中不排放二氧化碳，因此有望成为有助于防止全球变暖的下一代燃料。

该项目符合日本海运业的脱碳目标，而且"使用日本技术改变海洋和未来"。

这四家公司将和船级社ClassNK合作，共同开展一个"装备国产氨燃料发动机的船舶商业化示范项目"。

据了解，这艘4万立方米的氨燃料运输船的预定交付日期是2026年11月，该船由造船商日本海洋联合公司和有明造船厂（Ariake Shipyard）建造。

主发动机（转动螺旋桨推动船只前进的发动机）将由日本发动机公司生产的氨燃料双燃料二冲程发动机组成，而辅助发动机（驱动为船只提供电力的发电机）则是IHI动力系统公司生产的氨燃料双燃料四冲程发动机。

实现目标，开启学习之门

日本邮船和ClassNK表示："通过AFMGC的开发和建设，将为氨燃料船舶的实际应用做出贡献。"

通过建立氨价值链，该联盟将致力于完成和推广AFMGC和其他氨燃料氨载体。

此外，有关船舶使用氨作为燃料的国际规定尚未到位，国际海事组织目前正在讨论这个问题。

"该项目是首批开发氨燃料船舶的项目之一，从AFMGC的建造和运营中获得的知识将对国际海事组织的讨论进展至关重要。"两家公司也表，财团的目标是与ClassNK和日本国土、基础设施、交通和旅游部密切合作，积极参与国际规则制定。

为了在2026年11月完成该船，该财团将制造主发动机和辅助发动机，开始对该船的建造进行详细研究，并准备实际操作的操作手册。

日本邮船和ClassNK表示，待船只完工后，财团将继续以示范目的运营，以确认船只的性能，包括环境友好性和操作手册的实用性，并向造船商和海洋设备制造商提供用户反馈，以进一步改进。

克服挑战

氨是实现全球航运业脱碳目标的可行解决方案。然而，日本邮船和ClassNK表示，将其用作船用燃料也预示着一些挑战。

由于氨是一种阻燃剂，因此有必要开发在发动机中稳定燃烧的先进技术。

氨燃烧过程中可能会产生一氧化二氮，其温室效应约为二氧化碳的265倍。因此，日本邮船和ClassNK表示，需要适当的技术来解决一氧化二氮的排放问题。

此外，氨的毒性也是一个问题。由于氨有毒，容器的设计必须能够防止管道和储罐泄漏。即使发生泄漏，公司必须采取措施保护船员的安全。

两家公司表示，他们正在克服其使用中的各种障碍。

四家公司设计了一艘原型船，克服了这些挑战，原型船在经过安全验证过程（包括ClassNK对安全概念的确认和风险评估）后，于2022年9月获得了原则上的批准。

他们表示，为了克服毒性，该财团已经由ClassNK进行了一项风险评估审查，并由NYK的工程师牵头，从用户的角度进行了风险评估和安全措施建议。

IHI Power Systems表示，2023年5月，在计划用作AFMGC辅助发动机的四冲程发动机中，实现了世界首例燃料氨与燃料油混烧率80%的稳定燃烧。

该实验证实，发动机的一氧化二氮和未燃烧氨的排放几乎为零，并且在运行期间和停机后没有氨泄漏。