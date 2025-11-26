全球投资者纷纷收购昆士兰矿企Fitzroy，对该公司投下信任票

国际投资方已收购昆士兰矿企Fitzroy Australia Resources，此笔交易被视为对该州低迷的煤炭行业投下的信任票。

根据该公司11月26日发布的公告，由“全球大宗商品交易商和本地投资者”支持的Argo Holdings Queensland以未披露金额收购了冶金煤生产商Fitzroy的70%股权。

昆士兰州政府一位消息人士向Platts（隶属于S&P Global Energy）证实，Argo是一家新实体，而一家未具名的日本实体也购买了Fitzroy其余30%的股权。

Argo董事Richard Livingstone-Blevins在声明中表示：“Fitzroy是我们非常熟悉的业务，人员熟悉，其资产在战略和运营层面都具有显著价值。

我们致力于打造具有全球影响力的煤矿业务，在这一过程中，我们将昆士兰世界一流的鲍恩（Bowen）盆地视为天然的增长基地。凭借众多开发项目和关键基础设施，位于莫兰巴地区的Fitzroy为业务发展奠定了坚实基础。

据昆士兰州州长David Crisafulli的声明，Fitzroy在该州资源丰富的鲍恩盆地运营Ironbark 1号、Carborough Downs和Broadlea矿，此笔交易将保障这三处矿场超过1,000名员工、承包商和供应商的未来。

根据州长的声明，这项“欧洲和日本投资者之间的里程碑式交易”是在最近对印度和日本的贸易代表团访问期间，由Crisafulli主导谈判后达成的。

Crisafulli在声明中表示：“该交易是对昆士兰煤炭行业的一次重大信任票。”

该公告发布的同一天，昆士兰资源委员会（QRC）发布的《经济贡献报告》显示，2024/25财年煤炭为该州经济贡献了760亿澳元（约合500亿美元），约占州内生产总值的15%。这一数额低于2023/24财年的853亿澳元和2022/23财年的837亿澳元。

矿商前景不佳

作为支撑澳大利亚维持全球最大炼焦煤出口国地位的关键州，昆士兰州的矿商一直承受着低价格以及2022年实施的高昂矿权使用费带来的压力。

普氏于11月25日将澳大利亚东海岸港口优质硬炼焦煤FOB出口价格评估为199美元/吨，低于前一年的203.50美元/吨。

QRC首席执行官Janette Hewson于11月26日在布里斯班举行的年度午宴上表示，该州煤矿商面临的压力在短期内预计难以缓解。

Hewson说：“我们知道，行业中某些领域正面临强烈的逆风，尤其是煤炭生产商，而且今年在座的许多人都深有体会：成本上升、尽管价格下降但矿权使用费制度充满挑战、审批流程复杂、政策不稳定、监管重叠、繁文缛节增多以及全球不确定性。”

Hewson补充道：“我们也看到一些迹象表明，艰难时期还将持续。”

她说，这些迹象包括“直接和间接员工总数略有下降，而在一些地区支出大幅降低，似乎是在我们躲避逆风时按下了暂停键”。

不过，Hewson表示，昆士兰的资源行业依然“有韧性但受限，乐观却谨慎。我们行业的基本面依然强劲，只要做出一些改变，我们就能保持昆士兰的竞争力”。

Hewson称，行业需要“及时的审批、一致的政策、清晰的市场准入途径和有利的基础设施”，同时还需要“明确、稳定且一致的政策安排”。

会员协会Resource Industry Network的总经理Dean Kirkwood在午宴上指出，自2024/25财年结束以来，昆士兰已出现裁员公告，“未来12个月将至关重要，届时我们将全面了解这对当地企业和家庭的实际影响。”