FINI：随着矿石供应收紧，印尼镍冶炼厂面临关停风险

印尼镍工业论坛（Forum Industri Nikel Indonesia，亦称FINI）主席Arif Perdanakusumah在11月22日的一份声明中表示，如果镍矿石供应持续紧张，印尼多家镍冶炼厂可能会停止运营。

尽管印尼拥有全球约45%的镍总储量，Arif称，由于国内镍冶炼厂快速扩张而国内镍矿石供应未能跟上，镍加工企业已加大从菲律宾采购镍矿石的力度。根据FINI的数据，2024年印尼自菲律宾进口的镍矿石超过1,040万吨，预计2025年将增至约1,500万吨。

Arif表示，如果镍矿石供应紧张持续，镍矿石价格可能飙升，冶炼厂将因生产成本高企面临关闭风险。Arif补充说，印尼电池和电动汽车产业的其他投资也可能受到干扰。

Arif表示：“如果不严肃对待这场供应危机，印尼的黄金时刻可能会稍纵即逝。”

2020年的镍矿石出口禁令帮助印尼吸引了对其镍下游产业的投资。根据FINI的数据，2024年印尼冶炼产能估计达到二级镍180万吨、一级镍约39.5万吨，而2017年二级镍的冶炼产量仅为25万吨。

Arif表示，印尼在全球镍市场的份额目前超过60%，使其成为不锈钢和电池材料行业的重要参与者。然而，随着冶炼厂对镍矿石的需求增加，政府的采矿生产配额（RKAB）有效期从三年缩短为一年，进一步收紧了国内供应。

Arif说：“随着冶炼厂数量不断增加（已达数百家），对采矿配额的需求激增，而采矿作业的规划周期却缩短。由此导致采矿产量与工业需求之间的不平衡愈发突出。”

为缓解镍矿石供应紧张，Arif敦促印尼政府优先批准与冶炼厂关联矿山的RKAB。Arif表示，国家还必须加强勘探工作，提高采矿技术能力和合规性。

他说：“没有扎实的上游规划，镍矿石进口的讽刺之处将继续困扰印尼的宏伟抱负。下游加工是一次历史性机遇，但只有在印尼确保一件事的前提下才能把握：在一个镍资源丰富的国家，其本国工业所需的原材料绝不应短缺。”

Platts（普氏），隶属于S&P Global Energy，于11月21日将含镍10%的印尼镍生铁评估为108.50美元/吨度，较前一日下跌0.50美元/吨度，较11月3日下跌5.6美元/吨度。