印度冶金煤供需缺口将持续，绿色氢提升钢铁出口前景

中央矿业与燃料研究所杰出科学家兼教授P.K. Banerjee对Platts（隶属于S&P Global Energy）表示，预计在未来三到四年投运的1,500万至2,000万吨洗煤厂，难以显著缓解印度冶金煤的供需缺口。

与此同时，尽管对欧盟碳边境调节机制的担忧以及改用清洁氢的潜力仍在，市场参与者在11月21日于布巴内斯瓦尔举行的Steel Tech国际研讨会上表示，高炉和基本氧转炉预计在未来20至25年仍将扩张。

Banerjee称，到2030年，印度钢产量可能达到2.3亿吨，低于国家钢铁政策设定的2.55亿吨目标。

印度的国家钢铁政策提出，到2030年将钢铁产能扩大至3亿吨，并将产量设定为2.55亿吨。按90%利用率计算，产量应为2.7亿吨，但“现实中，2.3亿吨才是一个实际的数字”，Banerjee说。

他补充说，印度焦煤需求的90%以上依赖进口，焦煤占粗钢成本的35%-45%，“除非建造更多洗煤厂，否则我们也只能把进口依赖度降至85%或80%。”

以创新弥合缺口

印度的“焦煤使命”目标是到2030年实现1.4亿吨冶金煤产量，而目前年产仅为6,000万吨。

Banerjee表示，印度每年2,000万吨煤炭中近100%用于喷吹炼钢，而直接还原铁厂所需的2,500万吨非焦煤中有超过60%依赖进口。他补充说，主要钢铁生产商的煤炭需求100%依赖进口，其他企业则为70%-80%。

标普全球11月24日的Commodities at Sea（CAS）数据显示，印度年初至今海运冶金煤进口总量为7,400万吨。

CAS数据显示，澳大利亚是最大供应国，净量为3,580万吨，其次为俄罗斯1,780万吨、美国940万吨、莫桑比克590万吨和南非170万吨。

Banerjee表示：“低灰分且焦化性佳的煤是推动进口的关键因素。印度煤的劣势在于灰分含量高。”

提高现有洗煤厂的效率并新建洗煤厂，可能带来重大机遇。Banerjee称，PCI在炼铁过程中可减少焦炭消耗，从而降低对焦煤的需求。

清洁氢机遇

Admira Distributed Hybrid Energy Systems高级顾问Sujit Sengupta表示，钢厂中的焦炉煤气非常丰富，且含氢量高，超过60%。

Sengupta表示：“如果我们能够对经脱碳处理后的煤气进行净化，提取其中的氢组分，去除[硫化氢]，并将氢用于高炉，运营将尽可能实现绿色化。”

印度的钢铁主要通过高炉工艺生产，这一路线的碳强度很高。

欧盟的碳边境调节机制（CBAM）将根据进入欧盟的钢铁产品的碳排放征收碳费，计划于2026年1月生效。预计CBAM将对印度的钢铁出口产生重大影响。Platts此前报称2024年印度钢铁出口中有超过60%流向欧洲。

印度政府一直在推动在炼钢中使用氢以保障对欧盟的出口，但氢的成本仍令人担忧。

Sengupta表示：“如果我们能够获得绿氢，或者至少是具备CO2捕集和[硫化氢]去除的蓝氢，那么2至3美元/千克的成本是可行的。”

Sengupta补充说：“目前无法通过电力基础设施或电解槽来实现，但我们正在研发可提供廉价电力的小型模块化反应堆。”他还表示：“在印度，机会在于现有的焦炉和高炉，只是把焦炉煤气净化的问题。”