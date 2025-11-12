东京制铁向丰田供应低碳热轧板

东京制铁在11月11日发布的声明中宣布，其酸洗热轧板已被丰田汽车公司量产中的多款车型采用。该声明为标普全球大宗商品旗下普氏所见。

这些酸洗板通过电弧炉生产，原料为100%废钢，每吨钢的碳排放约为400千克。

声明称，其碳排放强度仅为高炉生产的约五分之一。传统上，由于对成分管理和质量稳定性的担忧，电弧炉（EAF）生产的酸洗板在汽车用钢板中不太受青睐。

东京制铁表示，尽管也有用电弧炉生产汽车用钢板的案例，但通常需要将废钢与生铁配合用作炉料。

东京制铁推出了“Car to Car（车到车）”循环利用倡议，利用来自汽车的废料，例如生产过程中产生的冲孔落料废钢以及破碎废钢，用于生产汽车用钢。

通过升级其废钢回收与炼钢技术，东京制铁实现了仅用废钢生产汽车用钢板，钢的强度可达590 MPa。

这是东京制铁“绿色EV钢业务推进”计划的一部分，目标是在2025财年实现量产供货。

东京制铁发布名为“Tokyo Steel EcoVision 2050”的减排路线图，力争到2030年将范围1和范围2的碳排放减少60%，并在2050年实现范围1和范围2的几乎零排放。

该公司将其低碳钢在全球市场命名为“Ensō”，在国内市场命名为“Hobo Zero”（“大约为零”），并将钢铁制造阶段的碳排放降至每吨钢100-400千克。

东京制铁于8月份将“大约为零”钢的附加费下调100日元/吨（0.65美元/吨），至5,900日元/吨。