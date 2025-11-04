韩国计划对钢铁行业进行全面改革，以削减供应过剩、提升竞争力

韩国贸易、工业和资源部11月4日表示，韩国公布了一项重组国内钢铁行业的路线图，其中包括削减部分钢铁产品的过剩供应。

该部称，根据同日发布的“钢铁产业升级计划”，韩国政府旨在减少过剩钢铁产能并提升未来竞争力。

该部表示，该计划提出了四项主要措施，即“设施调整、贸易应对、高附加值和低碳转型以及扩大共赢合作”。

设施调整

该部表示：“政府已就钢铁设施规模调整提出三项原则。”

该部称，政府正支持企业就“竞争力正在减弱且过剩供应加剧的品类（例如结构钢和钢管）制定设施调整计划”。

其次，该部表示：“在市场自我调整困难且进口材料渗透率较低的情况下（例如钢筋），政府将创造条件，促成自愿的企业重组。”

第三，该部表示：“对于预计能够维持竞争力且过剩条件较为有利的品类（例如电工钢板和特钢），将进行积极投资。”

该部表示：“对于热轧、冷轧和镀锌钢等其他供应过剩品种，将优先对进口材料采取应对措施，然后根据观察到的效果审议逐步的产能规模调整。”

贸易应对

该部称，政府将“系统性地应对海外出口壁垒和不公平的国内进口”。

该部表示，将就“美国对钢铁征收50%关税以及欧盟将保障措施转换为（关税配额）的提案”开展磋商。

此外，政府将推进措施，以提升钢、铝、铜及衍生产品企业获取政策性融资的便利性。

相关措施将设立规模为4,000亿韩元（2.7786亿美元）的“钢铁出口供应链强化担保产品”，以及规模为1,500亿韩元的“钢、铝、铜及衍生产品二次补偿项目”。

该部称，关于使用强制性质量检验证书对钢铁进口进行监测的措施于3月19日宣布，将自2026年开始实施。

其他应对措施包括强化海关管理，以防止通过第三国和保税区规避反倾销关税，相关内容涉及修订《关税法》、强制申报原材料税款并缩短专利期限。

转型

该部表示：“为确保特种碳钢的未来市场，将制定研发路线图，并通过总额达2,000亿韩元的支持，政府力争掌握世界一流的技术和产能。”

该部称，政府已将特种碳钢领域选为其“新政府经济增长战略”中的15个领军项目之一。

在低碳钢发展路径下，政府将支持绿色竞争力的提升。

该部表示：“将持续推进低碳钢标准和认证体系的建立，并为低碳钢材料的需求打下基础。”

据该部介绍，将扩大对氢还原炼钢的支持，其中包括与气候部等相关部门协作，制定激励措施，以确保能够充分获得具经济可行性的清洁氢。

该部表示，为确保电炉关键原料——废钢的安全供应，“政府计划会同气候部制定《废钢产业促进计划》。”

该部表示，政府还将审议优先在国内使用废铝罐的措施，并由海关部门牵头加强打击，以杜绝废铜的非法出口。

合作共赢

贸易部表示：“在包括产能规模调整和低碳转型在内的行业重组过程中，对高度依赖钢铁产业的钢铁产业集群所在地区经济的影响在所难免。”

该部称，政府将推动在钢铁产业集群内对钢铁及相关产业的投资，以同时实现短期就业与钢铁竞争力的长期提升。

该部表示：“政府旨在以该计划为契机，推动钢铁产业实现新的跃升，主动应对行业的结构性危机，并提升未来竞争力。”

