专访：Altilium强调英国电动汽车电池回收的良机

英国科技集团Altilium的总裁、联合创始人兼首席运营官Christian Marston表示，英国必须加快开发有效的电池回收解决方案，以应对预计将涌入的大量报废电动汽车电池。

在接受标普全球大宗商品旗下普氏采访时，Marston强调英国电动汽车的显著普及率，目前约有160万辆电动汽车在道路上行驶，为电池回收和关键矿物回收创造了一个前景广阔的市场。他指出：“英国道路上的每一块电动汽车电池几乎都是一种战略资产，含有高含量的锂、镍和钴等关键矿物。”

随着电池进入生命周期末期，生产过程中的边角料或废旧电池可以被收集、拆解并粉碎，生成一种被称为“黑粉”的物质。这种黑粉随后可以经过处理，从中提取锂、镍、钴、锰等关键金属。黑粉的回收利用正变得日益重要，既可作为原生材料供应的补充，也能降低电池供应链的碳足迹。

据英国政府下属的先进推进中心称，到2040年，英国将产生超过23万吨黑粉。尽管有这一潜在资源，英国目前仍缺乏能够在工业规模上生产可再利用电池材料的回收企业。

为弥补这一缺口，Altilium已采取重要举措提升回收产能。该公司于10月10日在普利茅斯正式启用其ACT 2电动汽车电池回收设施。该设施与现有的ACT 1试点工厂一道，重点回收来自两家总部位于英国的主要汽车制造商以及超级工厂生产废料的镍锰钴电池，目标是生产高镍正极活性材料。

展望未来，Altilium计划建设ACT 3商业化规模设施和ACT 4超大型回收工厂，旨在每年处理来自超过15万辆电动汽车的废料。该公司的目标是到2030年生产3万吨正极活性材料，满足英国预期需求的约20%；为支持约120万辆电动汽车的生产，英国的需求预计到2035年将超过每年15万吨。

Altilium的投资者包括日本的丸红株式会社、瑞穂银行以及日本金属与能源安全机构。该公司还通过英国政府的多项创新奖项获得支持，其中包括来自法拉第研究所电池挑战和汽车转型基金的拨款。

构建电池回收网络

去年，Altilium推出了Recell.store，这是一个为英国企业提供安全高效的废旧电动汽车电池处置与回收解决方案的在线平台。Marston解释称，开发该平台旨在评估英国废弃电动汽车电池量的规模及分布。

他表示：“对于已经存放在仓库或在废料场不断累积的废旧电池数量之多，我们感到相当惊讶。”并强调，这一举措是Altilium建立关键矿物的国内供应链这一更宏大目标的一部分。

他补充说：“城市矿山的一大挑战在于建立伙伴关系网络，以将原料输送到精炼厂。”Marston强调，应利用这些资源来降低英国对关键矿物海外供应的依赖，尤其是在中国在该市场占据主导地位的情况下。

鉴于这些材料的战略价值，Marston认为，随着各国寻求将关键矿物保留在各自的经济体内，有关黑粉出口的监管规定可能会趋严。于2024年2月生效的《欧盟电池法规》将黑粉归类为危险废物，从而实质上限制其向非经合组织国家出口。英国预计未来将实施类似的法规。

他总结道：“我们认为，鉴于黑粉和报废电动汽车电池作为关键矿物来源的战略价值，相关监管只会不断加强。”

10月23日，按计算得出的普氏镍钴黑粉价格报2,856美元/吨（欧洲出厂价），较前一日下跌9美元，较前一周上涨89美元。