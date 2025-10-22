日本第四季度铝溢价下跌20%至86美元/吨CIF日本

10月22日，普氏评估的CIF亚洲主要港口（MAP）P1020现货铝溢价当日持稳，为伦敦金属交易所现货价加62美元/吨，较季度初上涨6美元/吨，但较2025年初下跌143美元/吨。

在供应方面，市场参与者称，印尼一座新建铝冶炼项目——信发集团电解铝项目（由信发集团与青山工业合作）已于第三季度投运，目前以其一期规划产能每年50万吨的一半负荷运行。他们补充称，其一期剩余每年25万吨的爬坡进程预计将持续贯穿第四季度并延续至2026年。

另一项目PT Kalimantan Aluminum Industry（KAI），其大股东为PT Alamtri Resources Indonesia（前称PT Adaro Energy Indonesia），预计将在2025年底投产一期。然而，一些市场参与者表示，他们预计该项目一期的货量要到2026年第二季度才能在市场上供应。该铝项目规划原铝产能最高达每年150万吨，分三期建设，每期50万吨/年。

市场参与者对亚洲市场的短期前景看法不一。一些市场人士表示，在预期South32的Mozal Alcantara冶炼厂将于2026年进入维护保养状态、且该厂未能达成可负担的电力协议的背景下，亚洲溢价或将获得一定支撑。市场人士称，这可能导致货量自亚洲流向欧洲，以替代欧洲市场原本由Mozal供应的数量。

相较之下，另一些市场人士因亚洲目前库存高企且需求疲弱而仍持看空态度。他们表示，鉴于预计2026年欧洲需求将持续低迷，由鹿特丹溢价当前上行所带来的对亚洲溢价的支撑将是短暂的。第三季度库存水平偏低，以及为迎接将于2026年启动的碳边境调节机制（CBAM）而进行的提前备货，推动了鹿特丹溢价上行。一些市场参与者表示，若需求无法匹配，当前的提前备货可能在欧洲市场造成供应过剩，并可能导致溢价被侵蚀。

与此同时，自6月4日起生效的美国铝关税从25%提高至50%，削弱了向美国出口的意愿，导致库存水平下降。10月21日，普氏评估的美国现货中西部铝溢价为84美分/磅加LME现货价，交付至中西部。市场反馈显示，考虑到50%的关税以及更高的LME铝价，发往美国的货物替代成本约为80-82美分/磅加LME现货价。

9月底日本主要港口库存为341,300吨，环比上涨1.8%，同比上涨9%。

10月22日，普氏评估的CIF日本99.7% P1020/P1020A铝锭现货溢价为62美元/吨加伦敦金属交易所现货价，较前一日持平。

普氏的规格为：所有季度结算均以CIF日本主要港口为基础，由两家无关联对手方在季度开始前协商，适用于P1020/P1020A 99.7%原铝锭；付款方式为付现交单；在年度框架合同下，数量为每月500吨或以上。