LME周：伦敦金属交易所公布可持续性金属溢价定价计划

伦敦金属交易所（LME）于10月13日发布声明称，将为经LME认可的铝、铜、镍和锌品牌制定可持续金属溢价定价。

该计划还将包括在迪拜设立港交所集团的新子公司Commodity Pricing and Analysis Limited，作为可持续溢价的独立价格管理机构。

LME首席执行官Matthew Chamberlain在声明中表示：“我们的目标是发布可持续金属的溢价价格，并以稳健的定义和真实的交易活动为支撑——这将使我们的行业能够释放可持续金属生产的潜在价值。”他还表示：“我们认识到，并非每一种金属都一定存在溢价，但市场显然希望确定是否存在这样的溢价，LME也愿意在回答这个问题中发挥作用。”

声明补充称，定价将来源于Metalshub数字平台上已成交的交易，并按结构化回退至买价、卖价及其他可验证的市场指示。

LME于4月份宣布了探索制定可持续金属溢价定价方案的计划。10月13日发布的路线图更详细地阐述了LME可持续金属溢价定价方法——“建立在标准化和透明度的基础之上”——以及定价管理机构的重要作用，以及可持续金属与关键矿产供应安全之间的联系。

LME已公布针对各类金属的溢价可持续性阈值，涵盖碳足迹上限和第三方可持续性保证，均基于国际公认的方法论。

LME强调数据完整性的重要性，并补充称，所有价格数据都将接受全面审查，并就交割地点、合同条款等商业因素进行归一化处理。

该讨论文件将开放征求意见至11月28日，从而使行业参与者能够为最终方法论提供意见；该方法论将由新的价格管理机构CPAL实施并维护。