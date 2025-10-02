2022年矿权使用费上调后，昆士兰煤矿商苦苦应对高成本

据对标普全球市场财智数据的分析，澳大利亚昆士兰州政府于2022年上调矿权使用费后，煤矿商的成本一直较上调前的水平来得高。

BHP Group Ltd.、Anglo American PLC和QCoal Pty Ltd.均在9月宣布对其位于昆士兰的冶金煤业务进行裁员。QCoal计划关闭Cook Colliery两个地下采矿装置中的一个，BHP将关闭Saraji South矿。三家公司均将高生产成本和低煤价列为原因，而BHP和QCoal还对昆士兰沉重的矿权使用费制度表示不满。

昆士兰在很大程度上支撑了澳大利亚作为全球最大冶金煤出口国的地位，并于2022年年中上调了煤炭矿权使用费。

标普全球大宗商品旗下普氏于9月30日评估，优质硬焦煤FOB澳大利亚价格为190.20美元/吨，低于一年前的204.75美元/吨，且远低于2022年3月创下的多年高点670美元/吨。

标普全球市场财智数据显示，昆士兰煤矿商的合并总FOB现金成本从2021年的105.61美元/湿吨上升至2023年的138.38美元/湿吨。预计该成本在2024年降至126.11美元/湿吨后，将在至2029年期间趋稳在约118美元/湿吨。

2021年至2024年间，劳动力、能源以及其他场内和场外成本均上升。预计除场外成本外，其余成本到2029年均将回落；场外成本则预计小幅上升。

矿权使用费在2021年占昆士兰矿商成本的16.2%，2022年这一占比翻倍至33.2%，随后在2024年降至22.5%。预计该占比在2025年升至24.8%后将趋于稳定。与此同时，矿权使用费成本从2021年的17.06美元/湿吨增至2022年的45.03美元/湿吨，并预计将在2025年回落至30.15美元/湿吨，然后在约28美元/湿吨附近趋于平稳。

2024年昆士兰煤矿商合计产量为1.453亿湿吨，较2021年的1.691亿湿吨随价格回落而下降。预计到2029年产量将恢复至1.636亿湿吨。

根据标普全球Commodities at Sea（CAS）数据，该标普全球市场财智的数据涵盖动力煤和冶金煤产量，其中冶金煤占该州煤炭出口的很大一部分。

持续警告

行业组织Coal Australia的首席执行官Stuart Bocking对普氏表示，Coal Australia一直“持续警告，昆士兰不可持续的矿权使用费制度将导致就业和投资流失。这导致一些煤矿商尽管从未盈利，却需向政府缴纳数千万美元。”

Bocking 说：“煤价走低、生产成本飙升，叠加全球最具惩罚性的煤炭矿权使用费制度，已为昆士兰矿商造成了极其严峻的局面。过去三年，炼钢用冶金煤生产的单位成本平均上涨了47%，而动力煤生产商的成本上涨了50%。”

据CAS数据，正值Coal Australia发出警告之际，昆士兰州在全球冶金煤出口中的份额也从2021年的50.9%降至2024年的47.0%。截至9月28日，年初至今的份额为47.1%。

昆士兰州冶金煤出口量从2021年的1.535亿吨降至2024年的1.496亿吨，而全球出口量则从3.017亿吨增至3.184亿吨。

其他影响因素

然而，能源经济与金融分析研究所（IEEFA）认为，更高的矿权使用费未必“导致昆士兰煤矿商无法盈利”。

这家总部位于美国的非营利机构在9月24日的一份报告中表示：“主要煤炭公司的利润率按历史煤矿标准来看仍属强劲。”在截至6月30日的六个月期间，矿商报告的利润率在15%-25%范围内。

IEEFA称，更高的矿权使用费税率导致昆士兰州冶金煤矿商的单位成本在2018年至2025年间上升高达50%。不过，承包商劳动力成本、不断上升的剥采比，以及在联邦政府“保障机制”下因煤矿排放产生的成本，也正开始产生影响。

IEEFA报告称，Cook Colliery和Saraji South煤矿的停产“并不令人意外”。Bluff、Millennium和Wilkie Creek的冶金煤和动力煤矿也在复产之后于2024财年再次关闭。

Bluff煤矿由Bowen Coking Coal Ltd.持有，该公司于7月下旬任命了自愿管理人。公司将此举归因于“由于成本上升、全球煤价走低以及更高的矿权使用费税率，昆士兰煤炭行业目前面临的严峻环境。”

不过，煤企的利润率其实早已受到居高不下的成本挤压。IEFA指出，尽管价格已回落至历史水平，单位成本仍居高不下。

昆士兰资源委员会和矿商于9月26日与昆士兰州州长David Crisafulli进行了会面，但未披露细节。

昆士兰资源委员会首席执行官Janette Hewson向普氏证实了此次会面，但除“行业问题”外并未透露其他讨论内容。政府尚未就置评请求作出回应。