资料：美国政府扩大在金属企业的持股

金属与采矿主题，有色金属，黑色金属
2025年10月1日
要点速递
收购关键金属行业的股权
持有钢铁生产商、稀土矿商、锂业公司的股份
美国政府持股旨在强化国内供应链
美国政府近期在金属与采矿企业中的股权布局，标志着美国在私营行业中的角色发生转变，原因在于特朗普政府正寻求为美国制造业保障关键供应链。
过去数月里，联邦政府在美国钢铁公司与日本制铁的合并中取得“黄金股”，在稀土矿商MP Materials持有15%股权，在Lithium Americas公司及其Thacker Pass锂项目持有5%股权，并在芯片制造商英特尔持有10%股权。
美国政府的介入标志着联邦政府寻求重塑私营行业和全球市场的新趋势。
政府进行上述投资前，唐纳德·特朗普总统对来自数十个贸易伙伴的一系列大宗商品实施全面的国别关税——其中包括对钢铁、铝和铜征收50%的关税，并签署了数项贸易协议，要求其他国家作出在美投资承诺。
专家表示，在像美国这样的经济体中，政府持股前所未见，但对于强化金属供应链并在全球市场竞争而言，这可能也是必要之举。
金属与采矿公司正借助公私合作伙伴关系建设新的制造设施、推进项目并扩大产能。
特朗普政府将这些投资视为强化国内供应链的工具。
|公司
|政府持股
|商品
|Lithium Americas
|5%
|锂
|MP Materials
|15%
|稀土、磁体
|美国钢铁
|黄金股（1股优先股）
|钢铁
|英特尔
|10%
|芯片