资料：美国政府扩大在金属企业的持股

美国政府近期在金属与采矿企业中的股权布局，标志着美国在私营行业中的角色发生转变，原因在于特朗普政府正寻求为美国制造业保障关键供应链。

过去数月里，联邦政府在美国钢铁公司与日本制铁的合并中取得“黄金股”，在稀土矿商MP Materials持有15%股权，在Lithium Americas公司及其Thacker Pass锂项目持有5%股权，并在芯片制造商英特尔持有10%股权。

美国政府的介入标志着联邦政府寻求重塑私营行业和全球市场的新趋势。

政府进行上述投资前，唐纳德·特朗普总统对来自数十个贸易伙伴的一系列大宗商品实施全面的国别关税——其中包括对钢铁、铝和铜征收50%的关税，并签署了数项贸易协议，要求其他国家作出在美投资承诺。

专家表示，在像美国这样的经济体中，政府持股前所未见，但对于强化金属供应链并在全球市场竞争而言，这可能也是必要之举。

金属与采矿公司正借助公私合作伙伴关系建设新的制造设施、推进项目并扩大产能。

特朗普政府将这些投资视为强化国内供应链的工具。

公司 政府持股 商品 Lithium Americas 5% 锂 MP Materials 15% 稀土、磁体 美国钢铁 黄金股（1股优先股） 钢铁 英特尔 10% 芯片

基础设施

美国政府与Lithium Americas公司于10月1日达成的协议，确保内华达州的Thacker Pass锂项目得以推进。该矿山及加工设施已于2023年3月开工建设。这是美国境内唯一的碳酸锂来源。美国能源部长Chris Wright在10月1日宣布该协议的声明中表示：“尽管拥有一些最大的储量，[美国的]锂产量却不到全球供应的1%。”由汽车制造商通用汽车持股38%的Thacker Pass项目，预计每年可生产约4万吨电池级碳酸锂。

作为7月11日签署的公私合营伙伴关系的一部分，国防部购买了价值4亿美元的MP Materials优先股，成为该公司的最大股东。MP Materials将建设第二座磁体制造工厂，以服务国防和商业客户。该设施预计于2028年开始投产，并将产能提高至约10,000吨/年。

根据与日本制铁于6月18日达成的合并协议，政府获得了一股优先股，被称为“黄金股”。该合并协议包括日本制铁承诺在2028年前向美国境内设施投资110亿美元。黄金股赋予美国政府某些权利，包括任命一名独立董事、关闭或闲置现有的美国钢铁公司设施、更改公司名称以及迁移其总部。

贸易流

价格