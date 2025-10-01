金属与采矿主题，有色金属，黑色金属

2025年10月1日

资料：美国政府扩大在金属企业的持股

要点速递

收购关键金属行业的股权

持有钢铁生产商、稀土矿商、锂业公司的股份

美国政府持股旨在强化国内供应链

美国政府近期在金属与采矿企业中的股权布局，标志着美国在私营行业中的角色发生转变，原因在于特朗普政府正寻求为美国制造业保障关键供应链。

过去数月里，联邦政府在美国钢铁公司与日本制铁的合并中取得“黄金股”，在稀土矿商MP Materials持有15%股权，在Lithium Americas公司及其Thacker Pass锂项目持有5%股权，并在芯片制造商英特尔持有10%股权。

美国政府的介入标志着联邦政府寻求重塑私营行业和全球市场的新趋势。

政府进行上述投资前，唐纳德·特朗普总统对来自数十个贸易伙伴的一系列大宗商品实施全面的国别关税——其中包括对钢铁、铝和铜征收50%的关税，并签署了数项贸易协议，要求其他国家作出在美投资承诺。

专家表示，在像美国这样的经济体中，政府持股前所未见，但对于强化金属供应链并在全球市场竞争而言，这可能也是必要之举。

金属与采矿公司正借助公私合作伙伴关系建设新的制造设施、推进项目并扩大产能。

特朗普政府将这些投资视为强化国内供应链的工具。

公司政府持股商品
Lithium Americas5%
MP Materials15%稀土、磁体
美国钢铁黄金股（1股优先股）钢铁
英特尔10%芯片

基础设施

  • 美国政府与Lithium Americas公司于10月1日达成的协议，确保内华达州的Thacker Pass锂项目得以推进。该矿山及加工设施已于2023年3月开工建设。这是美国境内唯一的碳酸锂来源。美国能源部长Chris Wright在10月1日宣布该协议的声明中表示：“尽管拥有一些最大的储量，[美国的]锂产量却不到全球供应的1%。”由汽车制造商通用汽车持股38%的Thacker Pass项目，预计每年可生产约4万吨电池级碳酸锂。
  • 作为7月11日签署的公私合营伙伴关系的一部分，国防部购买了价值4亿美元的MP Materials优先股，成为该公司的最大股东。MP Materials将建设第二座磁体制造工厂，以服务国防和商业客户。该设施预计于2028年开始投产，并将产能提高至约10,000吨/年。
  • 根据与日本制铁于6月18日达成的合并协议，政府获得了一股优先股，被称为“黄金股”。该合并协议包括日本制铁承诺在2028年前向美国境内设施投资110亿美元。黄金股赋予美国政府某些权利，包括任命一名独立董事、关闭或闲置现有的美国钢铁公司设施、更改公司名称以及迁移其总部。

贸易流

  • 美国在锂方面高度依赖进口，而锂是电动汽车电池生产的关键。内华达州的Silver Peak矿目前是美国唯一在产的锂矿。
  • 经加工的锂进口（包括碳酸锂和氢氧化锂）在2025年第二季度同比增长54%，至5,713吨，较2025年前三个月增长6.9%。
  • 根据标普全球市场财智的全球贸易分析套件数据，2024年美国进口了16,170吨加工锂材料和62,450吨精炼锂化合物。
  • 美国国内钢产量高于进口量。2024年，美国进口钢材2,890万吨，同年产钢8,760万吨。
  • 自特朗普决定对该金属征收50%关税以来，钢铁出口一直在稳步下降。8月份美国进口总额同比下降21.3%
  • 根据美国地质调查局2025年《矿产商品摘要》，2024年美国生产了45,000吨稀土氧化物，价值2.6亿美元。
  • 美国所进口的稀土化合物和金属中，大部分来自中国。2024年，美国进口稀土化合物和金属的估计金额为1.7亿美元，较上一年下降11%。美国地质调查局（USGS）称，大量稀土以成品中的永磁体形式进口。

价格

  • 截至9月30日，普氏评估的碳酸锂DDP价格为11,050美元/吨，较年初下跌2.2%。
  • 9月1日，普氏评估的氢氧化锂CIF价格为9,766美元/吨，较今年1月1日下跌0.6%。
  • 9月30日，普氏在印第安纳州出厂基准下将TSI美国热轧卷日指数评估为810美元/短吨，较2025年1月2日上涨17.4%。

审校 :

Meghan Gordon