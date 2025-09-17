JSW公司官员称，随着新的长壁开采启动，JSW有望实现煤炭生产目标

波兰最大的炼焦煤矿商Jastrzębska Spółka Węglowa（简称JSW）正按计划实现其年度生产目标，即约1,340万吨。公司的一位官员在9月16日于阿姆斯特丹举行的Eurocoke峰会期间告诉普氏，9月份两座新的长壁采煤机组已投入生产。

该煤矿商于9月2日在Budryk矿启动了一条拥有160万吨储量的综采长壁工作面，并于9月9日在Pniówek矿启动了另一条拥有近50万吨储量的新综采长壁工作面。

该官员在匿名的情况下表示：“如果一切顺利，我们有可能实现年初设定的1,340万吨的年度生产目标。”该官员称，尽管5月和8月曾发生事故导致部分综采长壁工作面停产，但仍有望达到预期的产量目标。该官员表示，目前JSW约有20座长壁采煤机组处于运行状态。

JSW于5月16日宣布其Budryk矿因5月7日发生的火灾而遭遇不可抗力。他们估计火灾造成的产量损失为34.5万吨。

公司从六个煤矿生产半硬炼焦煤，灰分为8%-8.5%，硫含量为0.7%，挥发分为24%-31%。大部分煤炭产量用于该公司自身的焦化厂，自产自消。

JSW每年生产约300万吨焦炭，包括冶金焦、粒焦和块焦。

欧洲市场的焦炭价格承压，因为来自包括印尼在内的地区的焦炭供应充足且价格低廉。该官员表示：“我们希望实现更高的价格，但我们的竞争对手提供的价格要低得多。” 根据该公司8月的报告，8月份进口到欧洲的焦炭价格估计为228美元/吨CIF欧洲三港。

标普全球大宗商品旗下普氏在9月16日最后评估FOB印尼 65/63 CSR冶金焦炭价格为200美元/吨，较前一日和前一周持平，但较前一个月下降4美元/吨。