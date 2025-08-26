英国金属回收协会警告不要实施潜在的钢铁出口限制

英国金属回收协会警示称，限制钢铁出口是短视之举，可能导致英国错失显著的经济增长，因为全球对废钢的需求将大幅增长。

该协会在8月26日的一份声明中表示，已委托谢菲尔德哈勒姆大学的研究人员撰写了一份报告。报告发现，政府目前正在考虑的限制英国废钢出口的措施，可能会使金属回收行业的经济产出减少数十亿英镑，并危及就业岗位。

在2月份，英国政府宣布了其《钢铁计划》，旨在通过审查钢铁制造商的电力成本、不公平的贸易行为以及改善废金属回收的需要，使英国钢铁产业在全球范围内保持竞争力。

英国钢铁行业一直在游说政府对废钢出口施加限制，理由是该国的钢铁行业正过渡到使用低碳电弧炉，担忧废钢供应不足。

电弧炉可以使用100%废钢混合原料，这导致国内对废钢的需求上升。

然而，报告发现，对非经合组织国家实施出口禁令将导致近50亿英镑（67亿美元）的损失，并造成超过20,000个工作岗位流失。

英国金属回收协会补充说，报告也发现，即使目前所有的钢炉都转为电弧炉——正如计划在2050年实现的那样——并且仅使用废钢作为其原料，英国也只需要三分之二的年度英国废钢总供应量。

“换句话说，超过三分之一的英国废钢仍需出口，”报告指出，这消除了对废钢供应的任何担忧。

英国金属回收协会首席执行官James Kelly表示，限制出口不仅会导致出口量下降，还会削弱在全球竞争环境中维持该行业的基本经济状况。

“出口是英国金属回收行业的命脉，全球对再生钢的需求预计将大幅上升，”Kelly说。“因此，限制出口是短视之举，可能会使英国错失一个已经很大的行业的显著增长机会。”

持久的经济影响

谢菲尔德哈勒姆大学城市与区域研究教授Will Eadson表示，英国钢铁是一个敏感的市场，且研究表明，即使是为保护国内再生钢市场而实施的温和政策调整，也可能产生重大且持久的经济影响。

“我们的经济模型表明，任何试图限制海外贸易的措施都必须经过深思熟虑——我们可以清楚地看到，配额和禁令可能会降低出口，但会以整个行业价值为代价，”Eadson说。

Eadson表示，研究强调了政府、金属回收商和钢铁制造商之间需要持续和更深入的对话，以制定符合各方需求的政策。

“钢铁行业正经历转型期，了解这些变化将如何影响我们钢铁社区核心的人民、就业和繁荣是很重要的，”Eadson说。“支持大型生产商完成转型对确保繁荣可持续的未来至关重要，但我们也必须认识到更广泛的钢铁供应链对英国繁荣与安全的重要性，其中金属回收行业发挥着关键作用。”

报告还模拟了在各种政策情景下出口禁令的影响，例如对土耳其的出口禁令，土耳其是英国最大的再生金属出口目的地，这将导致超过20亿英镑的损失。

“这些发现表明，限制再生金属出口不是一个可行的解决方案，”Kelly说。

他补充道：“即使在禁令之后，经济价值通过出口和转向替代市场的方式在国内得到了显著保留，金属回收行业也无法完全恢复其在一个高度监管但至关重要的开放市场中所创造的价值。”

英国金属回收协会指出，每回收1吨再生钢可节省1.5吨铁矿石、1.5吨二氧化碳、0.5吨煤、70%的能源和40%的水。

8月22日，标普全球大宗商品旗下普氏最新一次评估土耳其进口优质重熔废钢1/2（80:20）为347美元/吨CFR，较前一日持平。