必和必拓考虑出售西澳大利亚镍业务，暂停昆士兰煤炭业务

根据8月19日发布的2025财年业绩报告，必和必拓正在考虑出售旗下西澳大利亚镍业（WAN），并关闭昆士兰州的一些冶金煤矿。

2022年，由于预计未来几十年电动汽车行业的镍需求将大幅增长，必和必拓在西澳大利亚进行了自2005年收购WMC Resources资产以来最积极的勘探活动，以扩大其全球第二大硫化镍资源规模。

随后，全球供过于求导致价格暴跌，必和必拓在2024年7月宣布暂停Nickel West的Kwinana精炼厂、Kalgoorlie冶炼厂、Leinster和Mt Keith矿，以及West Musgrave绿地项目。以上所有这些项目构成了WAN。必和必拓2025财年在西澳大利亚生产3万吨镍。

财务业绩显示，现在，必和必拓打算在2027年2月前审查该决定，其中一部分包括“评估西澳大利亚镍业资产的潜在剥离”。

必和必拓的年度报告称：“任何剥离的决定都将取决于对其他选择的评估，包括继续暂停、重启或关闭。”

必和必拓还在其与三菱商事的合资企业BHP Billiton Mitsubishi Alliance Pty Ltd.（BMA）中运营5座炼钢煤矿——位于昆士兰州Bowen盆地的Goonyella Riverside、Broadmeadow、Peak Downs、Saraji和Caval Ridge。

年度报告指出，“由于[昆士兰的]极端矿权使用费率的持续负面影响没有改变，我们将保持不在BMA进行任何进一步增长投资的现有立场。我们将维持并优化现有的运营。然而，如果低煤价持续，我们将考虑暂停低利润区域的运营。”

尽管必和必拓认为，从长期来看，像其BMA资产生产的更优质炼钢煤将受到重视，“因为在降低高炉温室气体排放强度方面的作用，” 该公司依然有如上考虑。

衡量各种选项

关于出售WAN，必和必拓首席执行官Mike Henry在8月19日的一次媒体电话会议上表示：“我不会说这是一个首选结果，但随着我们不断更新市场展望，在着手评估该资产未来发展方向的过程中，这是我们需要纳入考量范围的潜在路径之一。”

根据标普全球市场财智的数据，8月18日，伦敦金属交易所（LME）镍现金价格为14,956.35美元/吨，低于2024年8月19日的16,412.70美元/吨。

关于炼钢用煤，Henry对媒体表示，由于2022年昆士兰州矿权使用费制度发生变化，“从BMA的角度来看，煤炭价格上涨带来的好处已被严重侵蚀。”

Henry说：“因此，在当前我们所面临的这种更为艰难的时期，企业挺过这些困难时期、甚至承担部分负现金流的能力或意愿都有所下降。由于在价格上涨时无法从等式的另一端获得收益，我们必须更为迅速地采取行动，关停亏损的产能。”

“去年，考虑到我们在昆士兰州现在面临的较高矿权使用费负担，BMA业务的有效税率超过了67%。因此，这无疑对该业务产生了相当重大的影响。”

2025财年，必和必拓昆士兰州炼钢用煤量增长了5%，卡车生产率的提高抵消了恶劣潮湿天气和岩土工程方面的挑战，“运营生产率的提高”提振了BMA的产量，不包括2024年4月出售的Blackwater和Daunia。

不包括Blackwater和Daunia的产量，必和必拓的冶金煤产量在2025财年增长了5%，达到1,800万吨，按100%计算为3,600万吨。2026财年产量预计将增加到1,800万吨至2,000万吨，按100%比例为3,600万吨至4,000万吨。

8月19日，普氏评估的澳大利亚优质硬焦煤出口FOB东海岸港口价格为191.40美元/吨，低于去年同期的204.50美元/吨。