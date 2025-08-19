欧盟委员会针对钢铁贸易措施的咨询反馈意见大多数倾向于支持关税配额制度

欧盟委员会就解决全球产能过剩对欧盟钢铁行业影响的最新贸易措施进行公众咨询时，收到的大多数反馈意见似乎都支持采用关税配额制度。

作为欧盟委员会《钢铁和金属行动计划》的一部分，该咨询于7月启动，并于8月18日结束，共收到143条反馈意见，计划于2025年第三季度采纳。

拟议的钢铁贸易措施旨在取代欧盟现有的保障措施，后者最初于2019年实施，以应对美国第232条款关税，并将于2026年6月30日到期。

欧洲钢铁协会Eurofer呼吁对所有基础钢铁产品采取措施，并扩大钢铁产业链中的贸易措施，优先考虑钢铁成本为主要成本因素的行业。

该协会表示，关税配额制度允许钢铁的供需继续调节价格，并避免了短缺的风险，同时也不一定会给下游用户带来新的或额外的行政负担，这点值得肯定。因为，如果新的钢铁贸易措施与碳边境调整机制（CBAM）的启动同时实施，可能会给下游用户带来双重负担。

钢铁、管材和金属分销协会Eurometal表示，新措施应简单易行，对所有运营商公平，并能灵活应对市场变化，确保整个欧洲钢铁产业链的连续性、可靠性和竞争力。

欧洲钢铁加工商协会表示，必须确保新机制有效解决全球产能过剩问题，同时支持整个欧盟钢铁产业链的竞争力。

该协会支持引入一个全球性的关税配额制度，该制度将设定每个国家的固定配额上限，以应对贸易转移和市场集中等结构性风险。

欧洲钢铁加工商协会也强烈反对在新的钢铁措施中引入“熔化和浇铸”原产地规则，因为这将带来重大挑战，且无法有效解决市场扭曲的根本导因。

该协会呼吁欧盟委员会加强现有的反规避协议，改进海关监控，并要求在整个原产地链中实现全面可追溯性和数字审计跟踪，这将有效防止原产地转移和转运，同时不会损害合法贸易或增加合规负担。

德国

反馈中占比最大的部分（30%）来自德国的钢铁企业，德国是欧洲最大的钢铁生产地区。

德国钢铁协会表示，紧迫的目标是将进口限制在一个可行的水平，以创造公平的竞争条件，并促进对气候友好型转型的投资。

德国钢管协会、意大利钢铁协会Federacciai和波兰钢铁协会HIPH都支持一种基于缩减且公平的关税配额制度、更高且不降低力度的配额外关税，以及不设国家特定豁免的制度。

他们还呼吁关税配额应与需求同样疲软的时期（即2012-13年）的进口市场份额相对应，扁材、长材和不锈钢的关税配额分别应设定为欧盟当前需求的15%、5%和15%。

Federacciai和HIPH都建议将配额外税率设定为与美国相同的50%，以避免贸易转移并确保全球公平的竞争环境，同时将所有受美国232条款关税影响的钢铁产品纳入其中。

Federacciai表示，该机制应具有足够的灵活性，以便调整配额量，从而保持进口的市场份额不变。

HIPH呼吁不要将这一新措施视为可与其他工具（如CBAM或特定产品的反倾销措施）进行互换，并要求建立机制以保护国家市场免受干扰，并确保在成员国之间公平分配进口量。

西班牙钢铁制造商协会UNESID表示，新的贸易措施应解决当前保障措施的弱点，并将保护范围扩大到更多产品，尽管该协会表示很难计算已加工钢产品的配额，建议对这些产品实施免配额关税。

欧盟以外

在欧盟之外，土耳其钢铁出口商协会表示，欧盟委员会应避免采取广泛的、不加区分的措施，以免不公正地惩罚像土耳其这样的负责任的合作伙伴。

该协会称，土耳其钢铁行业不应与受政府支持的高排放出口行业归为同一类别。

该协会表示：“在设计欧盟新的贸易工具时，必须充分认可土耳其作为负责任的生产者和低碳供应商的角色，并采取措施激励气候友好型制造商，确保双边贸易在自由市场原则下得以维持。”

日本钢铁联盟称其反对阻碍全球经济增长的保护主义政策，任何新的保障措施都必须符合世贸组织的要求。

该联盟表示，引入“熔化和浇铸”规则对于确保钢铁措施的有效性并非必要。

该联盟称，拟议的钢铁措施不应包含一项审查条款，该条款允许根据情况变化调整关税水平、关税配额水平或配额外税率，因为这样的机制将违反透明度和正当程序要求，并可能导致未经新调查批准的非法修改。

韩国国际贸易协会表示，任何针对钢铁进口的新限制都将违背韩欧自由贸易协定的精神。

该协会反对对韩国钢铁进口施加任何限制，但如果确实需要实施限制，鉴于两国之间广泛的经济和安全合作，韩国应被豁免。

如果韩国未被豁免，韩国国际贸易协会则请求建立产品豁免机制，以确保欧盟境内无法充分生产或达到满意质量的钢铁产品能够稳定供应。

韩国国际贸易协会还要求欧盟根据国家分配特定的关税配额，并根据近期最具代表性的时期确定韩国进口的数量水平。

该协会还要求灵活性，允许未使用的关税配额量结转到下一个时期，并且关税配额仅适用于原产于韩国的产品，明确排除任何来自第三国的转运产品。

与此同时，巴西钢铁协会Aco Brasil表示，由于巴西是一个不为钢铁行业提供特定补贴的发展中国家，且是欧盟在全球钢铁产能过剩论坛中的合作伙伴，巴西应被排除在任何拟议措施之外。