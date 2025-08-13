锂业高管：因价格回升，电池储能、电动汽车的锂需求增长被低估

澳大利亚高管在一个大型行业会议上表示，市场严重低估了由电动汽车和电池储能行业推动的锂需求潜在增长，特别是在价格显示出回升迹象的情况下。

8月12日，普氏评估的锂辉石FOB澳大利亚价格为975美元/吨，远低于2022年11月的高点8,200美元/吨。8月12日，普氏评估的氢氧化锂CIF北亚价格为8,850美元/吨，低于2024年8月13日的1.17万美元/吨。

8月5日，皮尔巴拉矿业有限公司（Pilbara Minerals Ltd.）董事总经理兼首席执行官Dale Henderson在澳大利亚卡尔古利（Kalgoorlie）举行的Diggers and Dealers Mining Forum上表示：“我们看到整个供应链都在遭受痛苦，”包括锂原材料和化学品生产商。

造成这种痛苦的部分原因是电动汽车增长缓慢。标普全球大宗商品的金属和矿业研究团队在8月8日的一份简报中表示，作为美国总统唐纳德·特朗普“大而美法案”（One Big Beautiful Bill Act）的一部分，美国在7月取消了电动汽车购买税收抵免，此举“可能会阻碍美国电动汽车行业的发展”。

然而，澳大利亚高管敦促论坛上的投资者将目光投向美国以外的电动汽车和电池储能领域，以寻找重大增长机会，两者都需要锂。

“每个人似乎在关注北美。是的，该地区确实受到抑制。是的，该（美国）司法管辖区的政府政策正在造成不利影响。”澳大利亚新兴锂生产商Liontown Resources Ltd.的董事总经理兼首席执行官Tony Ottaviano在论坛上表示。

Ottaviano的演讲称，巴西和墨西哥等人口超过美国的国家，帮助推动2025年上半年全球纯电动汽车销量同比增长22%。

8月4日，加拿大锂开发商Patriot Battery Metals Inc.的澳大利亚首席执行官、总裁兼董事总经理Ken Brinsden在论坛上表示，“我们（行业）在需求方面无疑过于谨慎了。”

“我知道人们认为...北美电动汽车销售是某种恐怖故事，特朗普正在制造破坏……这些都是坏消息，但并不重要。北美不是主要市场。从锂原材料需求的角度来看，这从来都不是主战场。世界其他地区才是最重要的。而世界其他地区正在蓬勃发展。”

“该行业将恢复到更自然的供不应求状态，而且将比西方分析师目前认为的要快得多。”

接替Brinsden担任皮尔巴拉矿业首席执行官的Henderson表示，尽管“今年以来，一些人预测市场将面临阻力，尤其是来自美国的不利因素”，但全球电动汽车销量“出人意料地录得增长”。

Henderson说：“塑造这个行业的需求驱动因素保持不变——与能源转型、技术转型和政府刺激有关。”他援引国际能源署的预测称，今年全球能源支出将达到3.3万亿美元，其中三分之二用于清洁技术。

储能领域的锂需求

根据Ottaviano的介绍，来自储能系统的锂需求正在成为“追赶电动汽车的结构性支柱，但尚未在预测中得到广泛体现”。

Ottaviano表示：“我们预测，随着未来发展，到2029年……四分之一的锂将直接用于储能。我们认为市场继续低估了来自这个行业的需求。”

Brinsden告诉与会代表，6月当季全球固定式储能增长录得超过120%的年化增长，6月同比增长约200%。

“因此，在固定式储能方面，我们实际上仍有很大机会正在加速发展。这个市场的规模将远远超过电动汽车市场，因为全球能源网络需要稳定，而我们也需要平衡可用电力，”Brinsden说。

“我们认为分析师低估了电池储能系统，就像他们当年低估了光伏发电增长一样。”

能源转型并非一条直线

Henderson表示，“电动汽车的采用继续以不同的速度发展，具体取决于不同的市场……我们正在见证的能源转型和技术采用永远不会是一条直线。”

中国在全球电动汽车生产中的主导地位日益增强。2020年全球产量993万辆中，中国占257万辆，而2024年全球产量3,304万辆中，中国占1,539万辆。根据S&P Global Mobility的数据，到2035年，中国预计将生产3,095万辆，而全球总量为8,188万辆。

标普全球大宗商品的低碳交通分析师Suzanna Massingue在8月12日的一封电子邮件中表示：“全球电动汽车销量继续呈上升趋势，5月（同比）增长29%，主要受中国销量增长带动。”

“1-5月，中国销量占全球销量的70%以上，彰显了中国的主导地位。如果不包括中国，5月[同比]增长接近11%，美国销售放缓（[同比]增长5%），欧洲市场复苏（[同比]增长19% )。”