铝业协会敦促美国和欧盟敲定“遭搁置”的金属贸易协议

6月28日，美国铝业协会（Aluminum Association）再次展开游说，希望美国和欧盟继续就一项"搁置"的金属贸易协定提案开展工作。根据该提案，双方政府将在钢铁和铝的可持续生产和贸易方面展开合作。

欧洲金属工业集团最近也发出了类似的行动呼吁。

该协会在6月28日的每周简报表示，"美国铝业协会支持目前为敲定全球协议所做的努力，重点是解决碳排放和金属行业的非市场行为。"

拟议中的协议被称为"可持续钢铁和铝全球安排"(GASSA)，自2021年双方在关税争端中达成休战以来，美国和欧盟一直在进行谈判。。它旨在促进低碳金属生产和贸易，同时解决来自中国等国家的全球非市场金属产能过剩问题。这可能涉及两国政府根据碳足迹对金属运输实施各自和互补的进口关税。

在GASSA首次出台时，美国已经降低了对从欧盟进口的钢铝征收的232条款关税，并实行配额制度，允许一定数量的钢铁和铝免税运往美国。自2018年以来，美国对钢铁征收25%的关税，对铝征收10%的关税，已对大多数其他国家生效。

欧盟则取消了对波旁威士忌和摩托车等美国产品的报复性进口关税以作回应。

关税休战将持续到GASSA协议正式达成（2023年底为最后期限）。然而，由于未能在2023年最后期限前达成GASSA协议，两国政府随后同意将谈判和关税豁免延长至2025年 ，即2024年美国总统大选后的一年。

尽管美国大选可能会阻碍GASSA谈判取得有意义的进展，但在美国贸易代表Katherine Tai与外国贸易代表的会谈中，拟议的协议将继续被提及。美国贸易代表办公室最近在6月3日的声明中提到了GASSA，该声明概述了泰伊与西班牙经济和贸易部长卡洛斯·库尔波·卡瓦列罗(Carlos Cuerpo Caballero)会晤时讨论的要点。

根据另一份声明，在6月24日与美国-巴林自由贸易委员会举行的一次会议上，Katherine Tai还与巴林工商部部长Abdulla bin Adel Fakhro讨论了钢铁和铝行业的全球非市场过剩产能。

来自欧洲的类似呼吁

美国铝业协会的评论扩大了欧洲铝业和欧洲钢铁协会（Eurofer）6月初发表的联合声明，该声明强调有必要继续就GASSA进行谈判，并将非市场过剩产能描述为"生存威胁"

这些组织表示："自2021年10月谈判开始以来，非市场产能过剩一直存在，甚至有所增加，除了中国大规模的市场扭曲（这对铝和钢铁行业来说都是一个极其重要的问题）之外，新的动态正在第三国创造额外的非市场过剩产能。"

欧洲行业协会表示，中国过剩的钢铁产量可能正流入中东、非洲和东南亚等其它地区。反过来，这些地区"新的、独立的过剩产能正在出现"，压低了价格，损害了全球钢铁和铝行业。

"由于这种情况的严重性日益严重，时机对于有效解决非市场过剩产能至关重要，这是[GASSA]的首要任务，方法是开发新的贸易工具，例如共同的[关税]制度，并建立一个适当的进口监控系统，包括下游价值链，以避免规避。"

GASSA谈判陷入僵局的一个问题是，美国和欧盟在计算生产铝的碳排放情况时采取了不同的方法。美国政府目前正在国内金属生产商中进行项调查,以更好地了解不同生产工艺和相关排放的影响。

Eurofer补充说，"尽管两个地区采取了不同的方法，但在生产成本方面建立共同点和公平竞争环境对于减轻两个行业的压力，同时在全球范围内减少钢铁和铝的二氧化碳排放至关重要。"