美日签署协议落实在美国能源、LNG与关键矿产领域的5,500亿美元投资

美国总统唐纳德·特朗普与日本首相高市早苗于10月28日在东京签署了一项全面的贸易与投资协议，以落实先前的承诺，其中包括日本承诺在美国能源基础设施、LNG、先进燃料、电网现代化、关键矿产的开采、加工和精炼等领域投资5,500亿美元。

该协议在签约仪式上签署，正式推进此前于7月22日达成的关税协议的落实，并将9月4日宣布的战略投资付诸实施。

协议写道：“两位领导人对两国迅速且持续的努力表示满意，并确认他们对落实这项重大协议的坚定承诺。该协议将帮助两国加强经济安全，促进经济增长，从而不断推动全球繁荣。”

作为战略投资的一部分，东京已同意在美国各领域投资5,500亿美元，包括能源基础设施与生产、LNG、先进燃料、电网现代化、关键矿产的开采、加工和精炼，以及商用与国防造船业，包括新船厂的建设和现有设施的现代化改造，并且还将包括制药、医疗产品生产和半导体。

美国商务部长Howard Lutnick在10月27日接受《日本经济新闻》采访时表示，这项5,500亿美元的投资框架将优先考虑“电力、管道……对国家安全至关重要且几乎没有风险的领域”。

担任在7月确立的投资框架下负责遴选合格项目的“投资委员会”主席的Lutnick表示，涉及电力供应和造船等领域的10至12家日本公司正准备探索美国投资机会，预计将在年底前确定首个项目。

Lutnick表示，日本企业将提供燃气轮机、变压器和冷却系统，以在数据中心推高需求之际帮助扩大美国的发电能力。

他表示，日本的5,500亿美元一揽子计划是对两国经济安全的联合投资，其中超过一半的资金可能会投向电力和能源发展。

所列投资

日本政府于10月28日发布的一份资料显示，依据日本和美国企业的投资意向，最多可能预留3,270亿美元用于能源领域投资。

核能投资在能源行业中占比最大，其中最多达1,000亿美元将用于由西屋公司开发的AP1000核反应堆和小型模块化反应堆（SMR）建设项目，并有三菱重工、东芝集团和IHI等日本公司参与。该方案还包括为与GE Vernova和日立合作建设的SMR提供1,000亿美元。

其他能源项目包括贝克特尔为大型电力和工业基础设施（如发电厂、变电站和输电系统）提供的项目管理、工程、采购和施工服务，该等基础设施用于为涉及日本企业的关键任务型设施提供可靠的能源供应，项目价值最高达250亿美元。

Kiewit将提供金额最高达250亿美元的工程、采购和施工服务。GE Vernova将联合日本公司，为电网电气化与稳定系统供应燃气轮机、汽轮机和发电机等大型电力设备，包括用于关键任务设施的高压直流和变电站产品，金额最高达250亿美元。

软银集团将提供工程服务，并负责大型电力基础设施的规范制定、设计、采购、装配、集成、运营和维护，项目金额最高达250亿美元。

东芝将供应电力模块、变压器及其他发电和变电设备，价值最高达250亿美元。

在日本公司参与下，开利将提供对电力基础设施至关重要的热管理冷却系统及解决方案，包括冷水机组、空气处理系统和冷却液分配单元，金额最高达200亿美元。

Kinder Morgan将提供天然气输送及其他电力基础设施服务，并有日本公司的参与，总额最高达70亿美元。

其他指定的投资领域包括开发人工智能所需的电力来源，以及加强人工智能基础设施和关键矿产等领域。

这包括：Falcon Copper在美国西部建设一座铜冶炼和精炼设施，涉及日本供应商和承购方，金额为20亿美元；以及Carbon Holdings建设一座氨和尿素肥料绿地设施，涉及日本供应商和承购方，金额最高达30亿美元。

Max Energy在美国南部完善航运通道的项目，包括疏浚与拓宽工程，以容纳10万吨级原油油轮并促进美国原油出口，并与日本供应商和承购方合作，总额6亿美元。

特朗普在10月28日于日本与商界领袖共进晚宴时表示，他的政策正在帮助推进美国基础设施建设。

“我做过的一件对AI很有帮助的事是，因为他们需要大量的电力，我就说：‘如果你愿意，就自己建座发电厂。’”

特朗普还宣称其政府削减监管并加快项目审批，以支持美国能源基础设施的扩建。

特朗普说：“这包括阿拉斯加即将建设的液化天然气管道，我们已经在稳步推进，以出口大量美国能源。顺便说一下，日本是主要客户之一。”

阿拉斯加LNG

在接受《日本经济新闻》采访时，Lutnick进一步表示，阿拉斯加的一项液化天然气（LNG）开发项目可能符合条件。他说：“这是一个庞大的项目，谁来承购？当然是日本。”

阿拉斯加LNG包括一条直径42英寸的管道，用于将天然气从阿拉斯加北坡输送出来，以满足国内需求，并生产2,000万吨/年的LNG用于出口。

尽管存在估算成本高达440亿美元以及难以落实客户等挑战，阿拉斯加LNG项目仍是特朗普政府的优先事项，特朗普政府已在与日本和其他国家的贸易谈判中为该项目寻求外部支持。

Glenfarne Alaska LNG和东京燃气于10月24日宣布，已就从阿拉斯加LNG项目采购LNG签署了一份关于每年100万吨承购量的意向书。此前，东京电力燃料与发电公司与中部电力各持股50%的合资企业JERA于9月签署了另一份意向书，从阿拉斯加LNG每年承购100万吨。

东京燃气与东京电力公司一道，于1969年成为日本第一批从阿拉斯加基奈进口液化天然气的买家。

白宫在7月23日表示，在7月22日达成的双边战略贸易与投资协议框架下，美国和日本正在就阿拉斯加LNG“探索一项新的承购协议”。

经济产业大臣Ryosei Akazawa于10月22日表示：“毫无疑问，阿拉斯加LNG项目是一个非常大的项目。”Ryosei Akazawa此前曾担任经济振兴大臣，负责日本与美国的关税谈判。

他说：“例如，他们在与其内阁部长交谈时会说，这对经济安全很重要，因此将由美方负责推进。”并补充道：“他们将筹措所有必要的资金，因此日本实际上能够获得承购协议并避免任何困难。””

他补充说：“这不是我们可以在美国境内指示该如何做的事情，因此这将取决于美国如何形成统一思路。尽管我们也会提出建议，但我相信阿拉斯加LNG项目最终将呈现何种形态，将在未来决定。”

关键矿产

在10月28日的签署仪式上，特朗普和高市早苗还签署了美日关于通过开采和加工保障关键矿产和稀土供应的框架，在该框架下，双方旨在通过协调投资和经济政策工具加强先进技术供应链。

举措包括利用金融支持机制、促进企业间对话，以及确定项目以弥补供应链缺口。两国还将成立美日关键矿产供应安全快速响应小组，以应对供应脆弱性，并考虑建立相互补充的储备安排，按照各自国家的法规利用现有的国家体系。