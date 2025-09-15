访谈：泰国能源部常务秘书称该国正寻求更多LNG长协

泰国能源部常务秘书在米兰举行的Gastech会议上接受标普全球大宗商品旗下普氏采访时表示，泰国正在寻求通过长期合同显著提高其LNG进口份额，因为该国正面临国内天然气产量下降和需求增加的挑战。

据Prasert Sinsukprasert称，泰国每年通过现货贸易进口约600万吨LNG，该国希望将其中“约500万吨”转为中期或长期合同。

他表示，这“相当多”。

然而，Sinsukprasert强调，政府仅直接控制国有进口商的采购活动，如泰国国家石油天然气公司PTT及其国有公用事业公司泰国发电局。

根据标普全球大宗商品的数据，2024年泰国是东南亚最大的LNG进口国，进口量约为1,140万吨。

2022年3月，俄乌冲突导致交付东北亚的现货LNG货物的JKM基准价格飙升至创纪录的84.762美元/百万英热。此后价格有所回落。9月15日，标普全球大宗商品旗下普氏评估JKM价格为11.264美元/百万英热。

在泰国大力拓展长协贸易的过程中，美国是其关注的重点。泰国政府有意增加从美国进口的商品，包括通过泰国私营商买入。

“我们曾希望所有买家都选择美国LNG，但这取决于所有LNG供应商的竞争力，”Sinsukprasert说。

根据标普全球大宗商品的数据，2024年美国是泰国第三大LNG贸易伙伴，供应量为大约200万吨，这使美国位居卡塔尔和澳大利亚之后，后两者去年的供应量分别为约230万吨和210万吨。

这位常务秘书表示，他一直在与美国LNG生产商Cheniere Energy和阿拉斯加LNG项目的开发商进行交流。“他们都非常有信心能够给我们一个非常好的价格，”他说。

Sinsukprasert表示，泰国发电局正在与Cheniere磋商“约”100万吨/年的LNG合同。他没有详细说明谈判的时间表。Cheniere拒绝置评。

今年6月，阿拉斯加LNG开发商Glenfarne宣布与PTT达成了一项初步的、无约束力的协议，为该项目提供200万吨/年的LNG，长达20年。

Sinsukprasert没有透露PTT何时能就美国出口项目签署具有约束力的协议。“这需要一些时间——我不确定具体时间，”他说。“我们必须确保阿拉斯加LNG项目切实可行，并具有商业可行性。”

此前，泰国副总理Pichai Chunhavajira曾在4月表示，泰国计划与美国就未来五年内购买100-150万吨/年LNG进行谈判，以取代部分即将到期的现有合同。

有关泰国在调整贸易承诺时是否会考虑进口俄罗斯LNG，Sinsukprasert拒绝置评，理由是泰国新内阁刚刚组建，新内阁由本月初宣誓就职的新当选总理阿努廷·查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）领导。

他说：“我必须与新内阁的外交部商谈，以了解这个新政府的方向。”

“越多越好”

Sinsukprasert表示，泰国还计划进一步推进近年来席卷天然气市场的自由化进程。

根据标普全球大宗商品的分析，自2011年泰国开始进口LNG以来，PTT一直是该国唯一的LNG进口商，直到2019年。自那以后，少数其他公司也获得了进口许可证。

Sinsukprasert解释说，现在，政府希望有更多的国际参与者进入市场。他说：“越多越好。”

Sinsukprasert表示，他预计扩大准入将在“几年内”实现，并补充说，他将“加大力度确保这一目标尽快实现”。

泰国在提升竞争力的同时，也在扩建LNG基础设施。该国第三个陆上LNG进口终端Map Ta Phut 3的开发正在进行中。Sinsukprasert表示，该终端预计将在2029年投入运营。

根据标普全球大宗商品分析师的预测，在首个阶段，这一年产能500万吨的终端将使泰国的再气化能力达到2,400万吨/年。

勘探和长期计划

Sinsukprasert表示，随着泰国致力于加强能源安全，任何能显著提升国内天然气产量的举措都必须依靠新的发现。

他计划让政府在2026年初宣布新一轮招标，即安达曼海勘探和生产许可证招标。

Sinsukprasert强调，能源需求增长意味着天然气在未来20年内“将在[泰国]发挥非常非常重要的作用。”

他说：“数据中心和科技公司都在寻求清洁可靠的能源。所以，我确信天然气还会存在相当长的一段时间。”

2026年的Gastech会议将由泰国在曼谷主办。Sinsukprasert表示，此次大型国际会议的一个目标是突出东南亚需求在LNG和天然气市场中日益重要的作用。