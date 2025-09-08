亚洲套利疲软，巴拿马运河LNG运输8月持稳

9月8日，标普全球大宗商品和标普全球Commodities at Sea（CAS）数据显示，8月途经巴拿马运河的满载和空载LNG油轮数量与7月持平，部分受到拉丁美洲买家和亚洲套利机会有限的推动。

8月有四艘满载的LNG运输船途经该运河，与7月相同，而6月和5月为两艘。

8月份的四次过境运输中，有两次源自美国出口码头，另一次部分来自美国、部分来自墨西哥。剩下的一次则来自秘鲁。根据CAS数据，其中两艘运输船目的地为亚洲，另两艘运抵墨西哥。三趟运输皆为南向运输，一趟则是自去年6月以来首次出现的北向运输。

根据标普全球大宗商品的数据，由TotalEnergies租用的Maran Gas Marseille号在7月底于路易斯安那州的Cameron出口设施装载后，于8月6日完成了8月份首次通过运河的航行。该运输船于8月27日向韩国保宁进口终端交付了约74,000吨的LNG。

8月7日，同样由TotalEnergies租用的Pacific Success号满载货物途经该运河，前往同样位于韩国的统营进口终端。该货物来自Freeport LNG设施，并于本月早些时候交付。

由New Fortress Energy租用的Energy Endurance号，装载了来自墨西哥湾沿岸阿尔塔米拉（Altamira）浮式LNG终端和乔治亚州埃尔巴岛（Elba Island）的货物，于8月14日途经该运河。该运输船于8月20日在墨西哥太平洋沿岸的拉巴斯（La Paz）进口终端交付了其货物。

8月17日，由壳牌租用的Maran Gas Agamemnon号完成了北向满载运输，前往墨西哥湾岸的阿尔塔米拉进口终端交付货物。该货物从壳牌持有的秘鲁LNG终端装载，是自2024年1月以来首次向拉丁美洲出口的秘鲁货物。

与此同时，8月份有三艘压载LNG运输船途经该运河，与7月和6月持平。这三艘北向运输船分别在墨西哥、日本和智利交付后，空载返回美国LNG出口终端。

相比之下，8月份有18艘美国LNG货船在运输至亚太地区时选择了绕过非洲好望角的较长航线。

巴拿马运河在2023年中至2024年间遭遇了长期干旱，这大大减少了该时期的通行量。虽然集装箱和液化石油气船舶的交通据称有所改善，但LNG通行量尚未恢复到干旱前的水平。

市场消息人士此前表示，疲软的LNG运费使好望角成为托运人更具吸引力的选择。消息人士称，亚洲夏季需求疲软也抑制了巴拿马运河的通行量。

一位LNG租船人说：“套利情况长期以来一直很差。大约90-95%的LNG运输船途经好望角。”

一位经纪人表示，据称8月中旬拍卖会上以约170万美元出售的LNG槽位并不预示着需求即将增长。

该经纪人说：“运河周边的供应始终紧缺。”

标普全球大宗商品旗下普氏于9月8日评估的FOB海湾沿岸价格为10.17美元/百万英热，较前一日上涨40美分。

9月8日，普氏评估美国经好望角运输的北亚与大西洋之间的套利价格为-30.8美分/百万英热。同一日，美国经巴拿马运河运输的北亚与大西洋之间的套利价格估报-19.5美分/百万英热。