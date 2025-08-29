亚洲LNG市场流动性增强，MOC活动创历史新高，货链延长

市场消息人士称，亚洲LNG现货市场在普氏收市评估（MOC）过程中出现了创纪录的高交易量——同时也出现了更长的货物贸易链——主要是受货物标准化、普氏JKM Balmo-ND对冲，以及对冬季需求预期的看法不一所推动。

8月26日，该市场通过MOC报告了46笔买卖，创下新高，超过了8月21日43笔的先前高点。市场消息人士表示，此次激增反映出流动性上升以及LNG贸易趋向商品化。

标准化，下游贸易

许多市场参与者指出，LNG货物的标准化——包括更统一的尺寸、质量和合同条款——是推动交投上升的关键因素，因为这极大地提升了交易商优化头寸和管理风险的能力。

交易商表示，由于MOC的流动性上升，他们选择根据实物和衍生品交易策略，在JKM定价时段买入。

一位交易商表示：“市场交投如此活跃，以至于交易商不介意将他们的货物定价。”

与此同时，由于可通过JKM BalMo-ND敞口进行对冲保值，这进一步鼓励了市场参与者将更多货物定价。这一点从自2024年末以来JKM BalMo-ND挂钩的货运交易量激增中可见一斑。

一些市场消息人士还提到，近期对冬季需求的不同看法也是推动11月交投上升的一个因素。

另一位交易商表示：“10月至11月的价差波动表明，许多人对11月的价格持有不同看法，因为冬季需求预测仍不明朗；预计交投量将保持高位，直到情况变得更加明朗。”

货物链长度

随着流动性增强，市场消息人士还注意到，货物贸易链出现延长的情况——在货物最终被进口和消费之前，涉及多个交易对手。

据第三位交易消息人士称，有单笔8月中旬交付的货物在现货市场被转手46次。这一纪录凸显了市场参与者间转售活动的活跃程度。

该消息人士补充说，据闻7月还有另一条涉及44个交易对手的货物贸易链。

第四位交易商表示：“当一批货物被提前出售，随后又被多次转手时，货链无可避免较长。”

多个交易对手通常出现在同一链中，有时在循环退出过程中会形成闭环。

例如，在该涉及46笔交易的货链中，有些公司出现了四到五次，其中还存在数笔MOC交易，一位东北亚终端用户表示。

另一位交易商表示：“长货链是受市场标准化程度提高和MOC时段流动性增强所致。”

一些市场消息人士则表示，由于2025年下游需求疲软且供应增加有限，贸易公司和部分东北亚终端用户为达到交易量目标，导致货链延长。

他们表示，在下游需求疲软的时期，一些终端用户甚至选择出售其长期合同持有量，抓住现货市场的机会来优化其投资组合。

市场参与者表示，这种行为不仅增加了交易量，还延长了货物链，因为货物在最终交付前被转手更多次。

然而，他们补充说，很难确定单一原因，因为标准化、终端用户策略和优化需求的相互作用推动了活跃的交投，创纪录的货运链标志着市场成熟的一个潜在里程碑。