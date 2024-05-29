印度大选：政策催化剂和天然气在印度未来能源结构中扮演的角色

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2024年05月29日 | 12:19 UTC
作者： - Eric Yep
亮点
印度新政府将在大选结束后面临熟悉的挑战，即保持可负担的、可靠的、清洁的能源供应——所有这些都是为了支持到2030年实现天然气在该国一次能源结构中的占比达到15%的目标。
印度政府在2017年首次设定了这一15%的目标，当时的天然气份额刚刚超过6%，但近6年过去了，这一份额并没有太大变化。虽然15%的目标保持不变，但能源格局在此期间迅速发生了变化，引发了人们对该目标是否仍然适合时宜的质疑。
然而，制定高天然气消费目标是有充分理由的——为了加强能源安全，印度国内煤炭产量飙升至创纪录水平，但需要控制过度煤炭消费，才能实现排放目标。同时，可再生能源将呈指数级增长，天然气可以承担印度过渡燃料的角色。
印度下游天然气基础设施实现实质性增长，将天然气供应扩大至数百万家庭，并使该国在全球液化天然气（LNG）行业声名鹊起。
更为重要的是，全球LNG市场已经发展成为可靠的供应来源，既能满足短期需求，又能确保长期能源安全。供应来源已实现多样化，主要来自澳大利亚、美国和卡塔尔，船运距离持续增长。
作为世界上最大的民主制国家，印度刚刚结束大选。该国接下来面临的挑战是加速下游市场改革，降低LNG价格，使其更具经济性，保持天然气市场投资的业务连续性，并在有助于降低排放领域部署天然气的使用。
标普全球大宗商品LNG分析师Ayush Agarwal表示："我认为现有政策将持续下去，并继续强调为居民用户提供天然气。"
标普全球大宗商品南亚天然气、LNG和氢分析师Akshay Modi说："重点仍然是鼓励在城市燃气管网中混调沼气，通过更多的海外招标来促进国内天然气生产，以及加速天然气输配基础设施的扩建。"
Modi补充表示，预计政府工作的将重点集中在实现分销网络的开放接入、促进小规模LNG开发、解决下游税收问题和推进储气计划方面。
标普全球大宗商品的数据显示，到2030年，印度的天然气需求预计将从2023年的63.84亿立方英尺/日增长47%，达到93.81亿立方英尺/日，而到2030年，LNG进口量预计将从目前水平翻一番，达到约4,000万吨/年。
标普全球大宗商品分析师预计，天然气在印度能源结构中的占比将约为6%，远低于一些印度资深行业高管估计的份额。他们预计，如果各种发展——天然气市场改革加速、反映电力市场改革和价格走软的燃气发电量增长，以及加快基础设施建设——取得成果，到2030年天然气占比将达到约9%-10%。
一项备受期待的改革是将天然气纳入商品和服务税框架，这将消除不同邦和工业部门的多重征税，并使甲烷对终端用户而言比丙烷更具竞争力。
但由于严重依赖税收收入的各邦反对，此举是一个政治雷区，这将成为新政府的试金石。
印度下游天然气基础设施的发展也很缓慢，主要集中在古吉拉特邦（Gujarat）等西部各邦和北部各邦。除达赫（Dahej）和其他一些终端外，由于下游管网仍不完善，大多数印度LNG终端仍未得到充分利用。
业内人士表示，达姆拉（Dhamra）LNG终端和贾格迪什布尔（Jagdishpur）-霍尔迪亚（Haldia）-博卡罗（Bokaro）-达姆拉管道的投产已经开始解决这一差距，并补充称，政府的国家天然气管网计划是市场关注的焦点。印度石油和天然气及住房和城市事务部长Hardeep Singh Puri在3月4日发表的一份声明中表示，该国已批准超过33,753公里的天然气干线管道，其中约24,623公里的管道已投入运营。
与日本和韩国等依赖LNG的经济体相比，印度的天然气消费情况十分独特。 标普全球大宗商品的数据显示，2023年，该国近三分之一的需求来自包括化肥和石化在内的原料领域，约29%来自工业和其他领域，仅约11%来自电力领域。
天然气和LNG在印度电力行业的渗透率较低，主要原因是这些燃料无法与煤炭或可再生能源竞争。印度的大部分燃气发电产能利用率严重不足，2023年利用率约为13%，而廉价的国内天然气优先用于化肥行业。
然而，印度是世界第三大电力市场，其能源需求仍在增长，燃料来源的多样化仍有空间。政府还可以选择通过对背负国家补贴、配电损失和过时技术负担的电力行业进行现代化改造，从而释放更多的天然气基本负荷发电。
标普全球大宗商品的数据显示，由于管道连通和政府下令要求采购更多LNG用于发电，古吉拉特邦和北方邦等邦消费的LNG更多。这为政府平衡天然气基础设施在全国范围内的使用留下了巨大空间。
与此同时，未来几年，在城市燃气分销和长途运输领域进行持续渗透，需要持续的政策支持。
印度仍然可以做很多事情，来利用其作为LNG买家的强势地位，并引领有关市场发展的对话——日本在需求增长的最初几年就曾经这样做过——这一举措需要新政府大力的政策推动。
2023年，印度是世界前五大LNG进口国之一，对长期供应商而言，该国依然是一个极具吸引力的市场。印度目前的LNG进口能力约为4,800万吨/年，标普全球大宗商品预测，到2030年，这一数字将达到约6,600万吨/年。
各国利用其LNG购买大国的地位，建立并控制LNG运输能力，增强贸易和目的地灵活性等选择，邀请生产商投资下游项目，并影响定价机制。