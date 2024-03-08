孟加拉国难以为新燃气发电厂安排天然气供应

项目运营商和市场参与者表示，由于政府补贴高企和改革进展缓慢，孟加拉国难以为6座新燃气发电厂安排充足的天然气供应。这些发电厂的总发电产能约为3,510兆瓦 （MW）。

尽管最近试图放松管制，且LNG价格低迷，但供应限制意味着，新发电厂可能仍不能得到充分利用。

标普全球大宗商品的数据显示，3月7日，普氏对4月JKM的估价报8.653美元/百万英热单位，较3月6日下跌32.9美分/百万英热单位，原因是库存高企和采购意向减少。

国有孟加拉国电力发展局（BPDB）公司事务部高管Khandekar Mokammel Hossain告诉标普全球，私营部门的三座新发电厂已经处于启动的早期阶段，而公共部门的另外三座发电厂将在2024年底前准备就绪。

他表示，国营石油和天然气公司孟加拉国国家石油公司（Petrobangla）"承诺"向所有发电厂供应天然气，这些发电厂在满负荷运行时共需要约6亿立方英尺/日的天然气。在这种情况下，孟加拉国的两个基于浮式储存与再气化装置（FSRU）的液化天然气（LNG）进口终端均能够供应约5亿立方英尺/日的天然气。

已建成的发电厂包括Unique Meghnaghat Power的584兆瓦发电厂、Summit Meghnaghat 二期583兆瓦发电厂以及印度信实电力（Reliance Power）和日本JERA合资建设的兆瓦MW发电厂。 Hossain表示，这三座发电厂满负荷运行时需要约3.25亿立方英尺/日的天然气。

他说，BPDB是该国主要的电力采购公用事业公司，与这些发电厂签订了电力采购协议，Petrobangla已保证供应天然气。

即将完工的三座公共部门燃气发电厂分别为800兆瓦的Rupsha联合循环发电厂、416兆瓦的Ghorashal 3号改造机组和409兆瓦的Ghorashal 4号改造机组。这三座由国有电力公司拥有的发电厂将需要约2.75亿立方英尺/日的天然气。

总工程师Mohammad Zohurul Islam表示，Ghorashal的3号和4号机组建设将在9月前完成，但他对是否有足够的天然气供应持怀疑态度，并建议实行定量配给以确保发电厂保持运行。

天然气短缺

截至2023年底，孟加拉国的总发电装机容量约为25吉瓦（GW），约11.5 吉瓦（45%-46%）以天然气为燃料，而其中大部分要么要么开工率低于产能，要么停产。

Petrobangla的数据显示，截至2月底，孟加拉国向其燃气发电厂供应约8.93亿立方英尺/日的天然气，略高于其约23.16亿立方英尺/日总需求的三分之一。

根据BPDB截止2月27日的数据，在这些新天然气发电厂将要投产之际，约30多座总装机容量为3,042兆瓦的中小型发电厂（占燃气发电总容量的三分之一以上）仍因天然气短缺而处于停产状态。

这引发了人们对如何安排大量新增天然气供应以及现有发电厂是否将继续面临短缺的疑问。

2月28日，Petrobangla运营和矿业总监Mohammad Kamruzzaman Khan对标普全球表示，新发电厂的所有者正在就天然气供应问题游说政府和Petrobangla。

Khan表示，现有发电厂之间已经对Petrobangla的天然气展开激烈竞争，但该公司已同意根据供应情况向新发电厂供应天然气。当被问及Petrobangla是否能够履行供应承诺时，他说："我们根据天然气供应情况为不同的高需求天然气用户分配天然气。"

Khan表示，到3月中旬，Petrobangla可向发电厂提供高达9亿立方英尺/日的天然气，明年夏天可能会增值12.0亿立方英尺/日。 Khan澄清称，尽管约30多座燃气发电厂因天然气危机而停产，但增加3亿立方英尺/日天然气分配量意味着所有新建燃气发电厂将在建设完成后投入运营。

Petrobangla最近也发布了一份现货LNG招标，订购5宗4月交付的LNG船货，这是迄今为止最高月度现货采购量之一。

政府电力局局长Mohammad Hossain表示："发电厂所有者在了解孟加拉国所有条件的情况下签署了协议并建造了发电厂。"

不过，他希望，一旦两座FSRU在3月中旬投入运营，该国的整体天然气供应量将会增加。

对供应持怀疑态度

私营发电厂称，由于效率较高，它们将是优先考虑的对象。

官方数据显示，Petrobangla于2月27日向Summit Meghnaghat二期583兆瓦发电厂供应了约3900万立方英尺/日的天然气，并向Unique Meghnaghat 584兆瓦发电厂供应了约600万立方英尺/日的天然气，以进行试运转。

拥有Summit Meghnaghat二期项目的Summit Group董事长Muhammed Aziz Khan表示："我们已经完成试运转，现在正在等待商业运营日（COD）。"他希望尽快获批COD。

首席财务官Anupam Hayat表示："Unique Meghnaghat发电厂也已完成试运转。"他补充称，他有信心该发电厂将获得必要的天然气，因为其效率更高。

运营这座718兆瓦发电厂的信实孟加拉国液化天然气与电力公司（Reliance Bangladesh LNG & Power）的合同和商业主管Smitesh Vaidya表示，天然气供应管道最近完工，不久，该项目将启动测试，力求实现商业运营。

Smitesh说："我们注意到，该部、BPDB和Petrobangla正在采取积极措施，确保像我们这样最高效的发电厂在天然气供应方面能够得到优先考虑，以更好地利用该国正在采购的LNG。"