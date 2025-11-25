越南水泥和熟料出口在10月增长，强化行业的出口作用

据越南水泥协会官网11月24日发布的声明，2025年10月，越南的水泥和熟料出口在数量和价值上均实现增长，强化了出口活动在平衡越南国内行业生产方面的重要性。

10月出口总量接近347万吨，较9月增长9%。其中，水泥出口超过194万吨，月环比增长17%，反映出主要进口市场需求更旺，而熟料出口增长约152万吨，同比2024年同期也有大幅增长。出口结构为水泥占56%、熟料占44%，显示出较为均衡的发运结构。数据并未对水泥与熟料的具体量进行细分。

10月出口价值超过1.2843亿美元，较上月增长9%，较2024年10月增长20%。这与多个亚洲市场建筑需求回升背景下出口量稳定、价格平稳的态势相一致。

2025年前10个月，越南水泥和熟料出口总量近3,000万吨，出口价值约11.2亿美元，同比分别增长17%和13%。期内水泥平均出口价格约为37.3美元/吨。孟加拉国和菲律宾仍是最大的出口目的地，其次为马来西亚和美国。

越南水泥协会副会长兼秘书长Luong Duc Long强调，将熟料出口税率从10%下调至5%（自2025年5月底生效直到2026年底）对出口增长产生了积极影响。制造商也一直在积极寻找新客户并拓展更多市场。

声明称，如果10月每月约350万吨的出口节奏在11月和12月得以延续，2025年水泥和熟料的总出口量可能达到约3,700万吨。

尽管前景乐观，亚洲地区的多位贸易商和生产商指出，国际竞争加剧导致挑战依然存在，尤其来自泰国、印尼和中国等产能过剩国家的竞争。此外，包括菲律宾、孟加拉国、马来西亚和美国在内的关键市场正在实施更为严格的技术标准、环境法规和贸易救济措施。这些动向要求越南出口商提升产品质量并适应不断变化的市场环境。

Platts（普氏），隶属于S&P Global Energy，11月20日评估水泥（ASTM I型）FOB越南价格为35.5美元/吨，高于前一周的34.75美元/吨。普氏还于11月20日评估水泥熟料FOB越南价格为30.5美元/吨，高于前一周的29.75美元/吨。