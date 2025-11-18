泰国启用东南亚首个用于低碳水泥生产的热电池

Rondo Energy与SCG的清洁能源子公司SCG Cleanergy宣布，东南亚首个用于水泥生产的热电池已投入运行，相关公司声明于11月18日发布。

该热电池现可连续提供2.3 MWth（兆瓦热）的蒸汽，利用来自电网和附近一座漂浮式光伏电站的电力进行充能。过热蒸汽驱动汽轮机，为水泥生产提供24小时不间断的清洁电力。

Rondo首席执行官Eric Trusiewicz表示：“我们正在宣布Rondo发展历程中的三项重大进展：我们推出了采用全新模块化容量设计方案的首台机组、我们在东南亚的首个热电池，以及目前全球唯一能够供电的高压蒸汽的热电池。”

多位亚洲贸易商指出，这一举措反映出整个地区在低碳措施方面的势头不断增强，泰国正成为低碳水泥生产技术的领跑者。

一位东南亚的贸易商表示：“我们看到水泥和熟料制造商为逐步使其生产实现脱碳而付出的努力不断增加，以顺应更广泛的全球脱碳行动。”

另一位亚洲贸易商补充说：“泰国正在加大其脱碳力度。据我所知，泰国水泥制造商协会（TCMA）正大力推动脱碳，并制定了到2050年实现净零的明确路线图。”

市场参与者还指出，越南、印尼和菲律宾等国的水泥与熟料生产商已开始实施降低碳足迹的措施，包括使用替代燃料或利用生产线余热发电。

普氏（隶属标普全球大宗商品）于11月13日评估水泥（ASTM I型）越南离岸（FOB）价为34.75美元/吨，较前一周的35.25美元/吨略低。普氏还于11月13日评估水泥熟料越南离岸（FOB）价为29.75美元/吨，高于前一周的29.25美元/吨FOB。