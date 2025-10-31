专访：TNC称新加坡碳市场将塑造全球与《巴黎协定》第6条一致的碳信用使用

大自然保护协会（TNC）碳市场董事总经理Campbell Moore在10月14日接受标普全球大宗商品旗下普氏的独家采访时表示，新加坡的碳市场，以及其希望利用自愿碳市场中的现有方法学培养与《巴黎协定》第6条一致的碳信用额的愿景，将在全球范围内塑造市场。

大自然保护协会是一家全球性的环境非营利组织，与利益相关方合作，保护重要的生态系统和生物多样性。Moore表示，TNC积极参与以自然为本的碳项目，正在15个国家推进至少19个以自然为本的项目。

Moore说：“新加坡显然是《巴黎协定》第6.2条方面的全球领导者。将对首批第6.2条交易进行评估的技术小组将塑造其他国家看待第6条的方式。新加坡是第一个对相关法规作出解读的国家。”

新加坡拥有一套碳税体系，为依赖贸易的经济体在税收路径上提供指引；通过允许实体使用最高5%的国际碳信用额，其为实施第6.2条市场提供一个全面的框架。

Moore强调，为推动第6条，像新加坡这样的国家应鼓励其他国家采取行动，并建议以跨国互通互认的方式推进第6.2条，从而创建全球市场。

TNC正与新加坡政府、Verra合作

Moore独家告诉普氏，TNC已经从他们作为面向新加坡市场的第6.2条加速器将开发的五个基于自然的项目中选定并开始推进两个。

普氏评估显示，其“基于自然的避免”东南亚当年价格——反映由基于自然的项目核发、最具竞争力且在国际上可互换的碳信用——在10月30日为10.80美元/吨二氧化碳当量。普氏数据显示，自2025年初以来，价格已上涨超过翻倍。

Moore表示：“新加坡政府正在支持TNC开发五个项目，至少会将它们推进到可行性研究阶段。这些项目都拟在新加坡使用。这是一笔为期5年的拨款。我们将从蒙古和智利的项目开始。”

Moore补充说，这些将是草地管理项目，其中智利的项目相对成熟，而蒙古的项目处于非常早期阶段。

Moore强调了自愿市场诚信理事会（ICVCM）在建立跨国碳市场标准化方面可以发挥的作用。

他指出，让政府监管的市场采纳ICVCM的规则是有道理的。不过，他也补充说，ICVCM并非解决之道，政府需要携手合作。

Moore还强调，不同的市场和规则在需求端造成了缺口，并表示：“政府应考虑创造能够驱动全球投资者的一致性。”

他说，TNC与Verra——一家全球领先的碳登记机构——将很快宣布采纳TNC关于木材/森林碳泄漏的研究成果。“Verra请我们帮助他们把这项研究纳入其规则。因此，对于其所有改进型森林管理方法学，他们请我们基于这项新科学开发一个工具。”

欧洲重返碳市场

在评论欧盟委员会近期对碳抵消的立场以及其在2025年6月宣布撤回《绿色宣称指令》时，Moore表示，欧盟正在回到在欧盟委员会层面可能使用碳信用的做法。

Moore说：“他们（欧盟）已释放信号，国际碳信用很可能在为2040年目标服务的排放交易体系中至少占3%。而欧盟的3%规模很大。我认为这是一个恰当的做法。”

欧盟委员会于2025年7月提议，到2040年将净温室气体排放量较1990年水平减少90%。

普氏在10月30日评估，2025年12月合约的欧洲排放配额这一作为其他市场基准的合规信用价格为78.66欧元/吨二氧化碳当量。

根据欧盟最初的计划，所有减排都必须发生在其境内。现在，欧盟将自2036年起允许有限比例的高质量国际碳信用。

然而，Moore表示，企业需要激励才能在自愿市场领域采取行动，而目前还缺乏这种激励。Moore称赞了新加坡的“促进碳市场增长联盟”（Coalition to Grow Carbon Markets），该联盟旨在于COP30之前就碳信用的使用制定共同原则，以提振气候融资，并且未来可能纳入更多国家。

NBS、共益效应与移除

基于自然的解决方案（NBS）类碳项目带来多种共益效应，从促进生物多样性、恢复生态系统到支持当地社区。

Moore说：“我们需要释放自然气候解决方案的全部潜力。随后，随着时间推移，我们确实需要像直接空气捕集这样的技术型方法变得可行。目前，从价格和可扩展性的角度看，它们还不具备可行性。”

据普氏采访的多位亚洲消息人士及普氏评估所反映，自愿碳市场（VCM）的需求正转向NBS和二氧化碳移除方法。

截至10月30日，作为高端自然型类别的普氏蓝碳（Platts Blue Carbon）价格较2024年12月31日上涨了20%。

Moore还引用了IPCC第六次评估报告中的“图SPM.7”，并表示：“现在先用自然，机器以后再上；在科学和经济层面这一点非常清楚。”

Moore强调了对技术型二氧化碳移除的投资重要性，并希望其被证明有效，从而能够在规模扩大的同时呈现下降的成本曲线。不过，他表示，市场需要务实，认识到基于自然的解决方案仍存在巨大的未开发潜力。